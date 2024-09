Vivement ce jeudi 26 septembre pour enfin y jouer !

Dans une nouvelle interview avant la sortie cette semaine de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch, les développeurs ont révélé que le jeu était à l’origine conçu pour permettre aux joueurs de créer leurs propres donjons. Satoshi Terada, directeur chez Grezzo, Tomomi Sano, directeur chez Nintendo, et Eiji Aonuma, producteur de la série parle ci-dessous :

Terada : Nous explorions plusieurs façons de jouer au jeu en parallèle. Dans une approche, Link pouvait copier et coller divers objets, comme des portes et des chandeliers, pour créer des donjons originaux. Pendant cette phase d’exploration, cette idée s’appelait un « donjon édité », car les joueurs pouvaient créer leur propre gameplay dans The Legend of Zelda.

Aonuma : Ils me l’ont montré et m’ont demandé d’essayer. En jouant, j’ai commencé à penser que, bien qu’il soit amusant de créer son propre donjon et de laisser d’autres y jouer, il n’est pas non plus si mal de placer des objets qui peuvent être copiés et collés sur le terrain de jeu, et de créer un gameplay où ils peuvent être utilisés pour combattre des ennemis.

C’est ainsi qu’a commencé le gameplay avec des « échos ». Le jeu est passé de la création de donjons à l’utilisation d’objets copiés-collés comme outils pour faire progresser sa propre aventure. L’interview a également révélé que l’idée de « donjon édité » a été prototypée pendant environ un an. C’est alors qu’Aonuma a renversé la table, croyant que les échos seraient plus adaptés. Il a expliqué :

Aonuma : « Tout le monde développait le jeu avec la création de donjons en tête, mais j’étais juste à côté, en train de penser à autre chose. (Rires) Mais il y a une raison pour laquelle il a fallu un an pour tout chambouler. Après tout, on ne peut pas vraiment voir le potentiel des idées pour se développer en un gameplay solide tant qu’on n’a pas pu vérifier les fonctionnalités et leur ressenti, alors je voulais qu’ils essaient de le faire d’abord. Je sentais que la fonctionnalité de « donjon édité » qu’ils m’ont montrée avait un potentiel significatif pour être développée en une nouvelle façon de jouer à The Legend of Zelda si le gameplay était changé pour utiliser les « échos » à la place. J’ai donc pensé qu’il serait bon d’explorer cette direction et que cela pourrait être encore plus intéressant. »