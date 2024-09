Momodora: Moonlit Farewell est le dernier volet de la série des Momodora. Rejoignez Momo, grande prêtresse du village de Koho, dans sa mission divine pour secourir son peuple tombé sous le joug de hordes de démons invoqués par un sinistre sonneur de cloches.



L’éditeur PLAYISM et le développeur Bombservice ont annoncé qu’ils allaient porter Momodora : Moonlit Farewell sur Nintendo Switch, Limited Run Games se chargeant de la sortie physique du jeu. Le dernier opus de la célèbre série Momodora est sorti en début d’année sur Steam, et les joueurs Switch pourront découvrir le titre par eux-mêmes en 2025. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Momodora: Moonlit Farewell raconte la plus grande catastrophe ayant frappé le village de Koho, cinq ans après les événements de Momodora III. Peu de temps après qu’un son de cloche inquiétant a été entendu, le village se retrouve menacé par une invasion démoniaque.

La matriarche du village décide d’envoyer Momo Reinol, sa prêtresse la plus qualifiée, pour enquêter sur cette cloche et débusquer celui qui a invoqué les démons en la sonnant. Elle espère ainsi qu’identifier le coupable leur permettra de sécuriser le village et, plus important encore, l’Arbre de Lun sacré, source de vie et de guérison à Koho…

Caractéristiques :

Pixel art et animations de toute beauté

Gameplay frénétique mettant l’accent sur les combos rapprochés, l’esquive des attaques et le tir de flèches sur les ennemis

Système de « sigils » permettant une personnalisation poussée du style de jeu

Combats de boss intenses et éprouvants

Exploration en profondeur d’un monde à l’ambiance marquée et au contexte fort

Niveaux de difficulté ajustables pour pouvoir explorer ce monde captivant en toute tranquillité ou au contraire faire face à de terribles adversaires pour un défi de taille

