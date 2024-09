Aujourd’hui, lors du State of Play de PlayStation, SEGA a dévoilé l’ajout d’un pack Sonic 3, le film, qui sera inclus dans l’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS.

Le 12 décembre, les détentrices et détenteurs de l’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS pourront incarner Shadow sous un nouveau look et jouez à un niveau inédit inspiré de Sonic 3, le film, avec la voix de Keanu Reeves !

La sortie de SONIC X SHADOW GENERATIONS est prévue au format numérique et physique le 25 octobre 2024, à partir de 49,99 € sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et PC. Les fans peuvent précommander le jeu dès aujourd’hui afin de recevoir une apparence iconique pour Sonic moderne basée sur son look de Sonic Adventure ! Celles et ceux qui commandent l’édition Digital Deluxe pourront jouer au jeu trois jours avant tout le monde et recevoir du contenu additionnel. De plus, les joueuses et joueurs qui précommandent l’édition physique Day One recevront également le journal de Gerald Robotnik, un carnet de 28 pages compilant ses réflexions et ses croquis sur la création de Shadow et de la station spatiale ARK.

Inscrivez-vous à notre newsletter avant le 1er novembre 2024 pour recevoir l’apparence iconique de Sonic Jam pour Sonic classique, inspirée par la première apparition en 3D de Sonic. Veuillez consulter le site officiel de SONIC X SHADOW GENERATIONS pour lire l’intégralité des termes et conditions.