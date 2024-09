Atlus a récemment publié un message sur X pour commémorer la dernière étape franchie par Unicorn Overlord de Vanillaware : plus d’un million d’unités vendues dans le monde, un total combiné de ventes physiques et numériques.

Le post incluait également une illustration spéciale de l’artiste de Vanillaware Takashi Noma, représentant Bérengère, Mélisandre et Rosalinde – trois des personnages les plus populaires du RPG tactique.

It’s official – Unicorn Overlord has sold over 1 million units worldwide! ⚔️

To celebrate this huge milestone, here is a special Berengaria, Melisandre, and Rosalinde illustration from Vanillaware’s Takashi Noma.

Thank YOU for supporting the Liberation Army! pic.twitter.com/w58pTEPE3Y

— Official ATLUS West (@Atlus_West) September 24, 2024