Découvrez Monster Jam™ Showdown, Soldiers & Pirates, le tout premier DLC du jeu, comprenant trois camions qui s’ajoutent à la flotte Day One. Chacun est accompagné de trois peintures différentes, que les joueurs peuvent appliquer.

Soldier Fortune Black Ops™ est inspiré du camion Monster Jam™ Soldier Fortune™, créé pour rendre hommage aux membres de l’armée américaine. De plus, deux camions Monster Jam pirates feront leur entrée dans le jeu : le Black Pearl et Captain’s Curse™. Le Black Pearl a démarré en 2017, et il s’est rapidement révélé être l’un des camions les plus performants du circuit Monster Jam. Captain’s Curse, qui a quant à lui débuté en 2007, a participé à toutes les Monster Jam World Finals™ jusqu’en 2015. Il a été l’un des camions les plus appréciés des fans, jusqu’à sa retraite en 2016. Les joueurs sont désormais appelés à tout plaquer et tenter leur chance à bord de ces redoutables bolides.

Le DLC Monster Jam™ Showdown – Soldiers & Pirates est inclus dans le Season Pass de Monster Jam™ Showdown, ou peut être acheté séparément.