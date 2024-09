Hunter x Hunter : Nen x Impact ne sortira pas cette année.

Le titre est désormais prévu pour le début de l’année 2025, selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. L’équipe a désormais l’intention d’utiliser le temps de développement supplémentaire pour implémenter le rollback netcode. On ne sait pas encore si la version Switch prendra en charge cette fonctionnalité.

La date de sortie de Hunter x Hunter : Nen x Impact sera modifié par rapport à la date précédemment annoncée de 2024 et sortira désormais en 2025. Nous nous excusons sincèrement pour les problèmes causés par ce retard auprès des joueurs qui attendent la sortie du jeu avec impatience. Ce retard nous permettra d’implémenter le rollback netcode pour la sortie du jeu.

*Le rollback netcode est un système qui réduit la sensation de retard de connexion lors des matchs en ligne.

Nous avons pris cette décision parce que nous craignons que les joueurs ne puissent pas profiter pleinement du jeu dans un état où certains joueurs rencontreraient des problèmes avec le jeu en ligne, étant donné la nature des jeux de combat. La date de sortie sera annoncée ultérieurement. Nous vous remercions de votre compréhension, car nous continuons à travailler pour offrir le meilleur jeu possible.

