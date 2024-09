Préparez-vous à découvrir toujours plus de raisons de vous passionner pour le beau jeu dans Football Manager 25, qui sortira partout dans le monde dès le 26 novembre.

À la suite d’une année ayant battu tous les records pour FM24, avec plus de 14 millions de joueurs à travers toutes nos plateformes, la nouvelle édition de la mythique franchise de Sports Interactive™ et SEGA© place les joueurs au cœur d’un univers footballistique complexe et authentique où seuls leurs choix peuvent façonner leur destin.

Grâce à notre passage vers le moteur Unity, FM25 marque le bond visuel et technique le plus impressionnant de la série pour toute cette génération.

L’Interface Utilisateur de FM25 a été complètement refondue, s’appuyant sur les éclairages de nombreux consultants jouant à nos jeux afin de produire une expérience plus racée, plus élégante dans sa navigation, sans rien compromettre à notre souci du détail.

Une fidélité graphique sublimée et de nouvelles animations volumétriques des joueurs tirées de matchs de football réels rapprochent toujours plus les joueurs de l’action les Jours de match.

Le Football féminin fait ses grands débuts tant attendus dans la série avec FM25, rejoignant le football masculin dans un seul monde, un écosystème. Les joueurs peuvent découvrir de nouveaux horizons avec le foot féminin ou s’immerger plus que jamais dans le beau jeu grâce au tout nouveau partenariat sur plusieurs années entre SI et la Premier League.

Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive a déclaré : « C’est un immense honneur pour moi aujourd’hui de pouvoir confirmer la sortie prochaine de Football Manager 25.

Comme je l’ai mentionné dans diverses interviews et mises à jour de développement, le cycle FM25 a été éprouvant pour toute l’équipe de SI.

FM25 n’est que le point de départ du studio pour les 20-30 prochaines années. Il marque aussi le moment où le monde va pouvoir découvrir deux de nos projets débutés il y a plusieurs années déjà : le passage au moteur Unity et l’introduction du Football féminin. Cela nous procure un véritable sentiment du devoir accompli de pouvoir partager les fruits de notre dur labeur avec vous et nous avons vraiment hâte de pouvoir vous en dévoiler davantage sur le jeu dans les semaines qui vont précéder sa sortie. »

Le studio partage également aujourd’hui une feuille de route consacrée au gameplay pour mettre en évidence les nouveautés de l’édition de cette année. Gardez bien l’œil sur nos réseaux sociaux pour découvrir plus de détails à propos des nouveautés à venir, y compris plus d’informations à propos des ligues, licences et langues disponibles.

En parallèle de la sortie PC/Mac, Football Manager 25 Console sur Xbox et PlayStation 5 sont eux aussi prévus pour sortir le 26 novembre. FM25 Console (Xbox) et FM25 (PC/Mac) seront de nouveau également disponibles via le Xbox Game Pass.

Le studio sortira à nouveau une version Nintendo Switch, avec Football Manager 25 Touch dont la sortie est prévue pour le 3 décembre. De plus amples informations à propos de la sortie de FM25 Touch seront publiées dans les semaines à venir.

Football Manager 25 Mobile, qui conserve son approche caractéristique tout en bénéficiant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, est prévu en exclusivité sur Netflix pour le 26 novembre prochain. Cette version profite notamment de la présence de ligues féminines et de la licence de la Premier League, ainsi que de la possibilité de conserver sa sauvegarde de FM24 Mobile. Veuillez noter que le développement de FM25 Mobile n’a pas encore basculé sur Unity.

À partir de maintenant et jusqu’au lancement, les fans qui préachètent FM25 (sur PC et Mac) chez un revendeur numérique approuvé par SEGA* bénéficieront d’une réduction de 10 %.

Les précommandes pour FM25 Console (Xbox/PS5) seront disponibles ultérieurement.