La gamme de jeux EGGCONSOLE continues à grandir sur Nintendo Switch pour le bonheur des fans de RPG des temps anciens.

Jeu de simulation publie par Kure Software Koubou en 1988. Le joueur y incarne un prince dont l’objectif est de reconquérir le château de Camelot (Camelot Castle). Il déplace son armée sur la carte, et combat l’armée ennemie en cas de contact. En cumulant les batailles, il fait progresser le niveau de son armée. C’est un jeu de simulation qui intègre des éléments de RPG.

Le jeu arrive sur l’eShop de notre console hybride pour 5€59.

« Silver Ghost » est un jeu d’action-RPG sorti en 1988 sur le PC-8801mkIISR, un ordinateur personnel populaire au Japon à l’époque. Développé par Kure Software Koubou, ce jeu est souvent considéré comme l’un des premiers à introduire des éléments de stratégie en temps réel dans un RPG d’action.

L’intrigue de Silver Ghost se déroule dans un univers fantastique où le joueur incarne un personnage chargé de restaurer la paix dans un royaume envahi par des forces du mal. L’objectif principal est de diriger un groupe de héros, chacun ayant des compétences uniques, à travers des environnements variés pour vaincre des ennemis, résoudre des énigmes et accomplir des quêtes.

Le joueur contrôle plusieurs personnages en même temps, chacun ayant ses propres compétences et attributs. Il est possible de les diriger individuellement ou en groupe pour affronter des ennemis, ce qui fait appel à des compétences tactiques. Plutôt que de combattre directement à la manière des RPG traditionnels, le joueur donne des ordres à ses alliés, créant un gameplay plus stratégique et moins centré sur l’action brute.