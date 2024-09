Depuis le lancement de Funko Fusion, de nombreux retours ont permis d’identifier et de corriger rapidement plusieurs problèmes techniques et bugs. Les équipes restent à l’affût pour résoudre ceux qui continuent d’être signalés. Les demandes pour rendre le jeu encore plus amusant ont été entendues. Ainsi, la première d’une série de mises à jour majeures est déployée aujourd’hui, avec des modifications visant à améliorer l’expérience de jeu. Cette mise à jour permet désormais un accès plus rapide aux Mondes et aux personnages. De plus, les combats ont été rééquilibrés pour réduire le stress lors des affrontements avec les ennemis et les boss à travers plusieurs niveaux.

Premièrement, les Mondes peuvent désormais être débloqués beaucoup plus rapidement. Les joueurs peuvent accéder à un nouveau Monde après avoir terminé un seul niveau, au lieu de devoir compléter chaque niveau d’un Monde. De plus, en terminant un niveau dans un Monde, tous les personnages de base de ce Monde seront automatiquement débloqués. Il est désormais possible d’utiliser immédiatement n’importe quel personnage débloqué dans n’importe quel niveau, permettant ainsi de mélanger les franchises dès le début. Deuxièmement, pour atteindre l’objectif de rendre l’expérience de jeu la plus agréable possible, le jeu a été revu en intégralité en s’appuyant sur les retours de la communauté. Les combats et le rythme ont été rééquilibrés pour éliminer les frustrations involontaires. Dans cette mise à jour « Qualité de Vie », l’apparition excessive d’ennemis a été réduite, de même que le nombre d’adversaires susceptibles de submerger les joueurs à certains moments du jeu. Les combats doivent rester stimulants, mais jamais frustrants. Par ailleurs, des ajustements ont été apportés pour limiter les retours en arrière inutiles et réduire les risques de blocages. L’objectif est de continuer à améliorer le rythme de Funko Fusion tout en augmentant le plaisir global en supprimant tout obstacle qui pourrait nuire à l’expérience des joueurs. En parallèle, des travaux sont en cours sur le mode Co-Op, qui bénéficiera également de ces ajustements. Retrouvez la liste des mises à jours et patch dans l’article de blog.