Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 30XX – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Active Life Outdoor Challenge – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Arcade Archives Darius – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Darius II – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Highway Race – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Legend of Kage – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Megablast – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Sea Fighter Poseidon – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Space Cruiser – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Space Seeker – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Water Ski – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Wild Western – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Asterix & Obelix XXL: Romastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Atelier Marie Remake – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Atelier Ryza – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions Deluxe Edition – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Digimon World: Next Order – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Ball: The Breakers Special Edition – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Dredge – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Eiyuden Chronicle – $32.49 (prix de base : $49.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Fairy Tail – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Fate/Samurai Remnant – $34.19 (prix de base : $59.99)

– Fisti-Fluffs – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Frog Detective – $10.97 (prix de base : $19.95)

– Frogun – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Gal Guardians – $13.74 (prix de base : $24.99)

– Ganga Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Griftlands – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger IX 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Haiku the Robot – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Hokko Life – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Horizon Chase 2 – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Invisible Inc – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Kao the Kangaroo – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Kitty, Big City – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Lost Epic – $8.99 (prix de base : $17.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Monomals – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base : $29.99)

– My Hero One’s Justice – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum Archives Vol. 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $26.79 (prix de base : $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– OlliOlli World – $9.89 (prix de base : $29.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Pac-Man World Tunnel Battle: Chomp Chomp – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Penny’s Big Breakaway – $19.79 (prix de base : $29.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– QuickSpot – $4.99 (prix de base : $19.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Railgrade – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– River City: Rival Showdown – $17.49 (prix de base : $24.99)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Spy x Anya: Operation Memories – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Sword of the Necromancer – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Knight Witch – $6.79 (prix de base : $19.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.49 (prix de base : $29.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Trip World DX – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Under Night In-Birth II Sys:Celes – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– We Love Katamari + Royal Reverie – $7.49 (prix de base : $29.99)

– World End Syndrome – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)