Vous avez une Switch ? Vous avez des amis ? Vous aimez les jeux de société ? Alors vous connaissez déjà Mario Party ! Après Super Mario Party en 2018, Mario Party Superstars en 2021, Nintendo revient en 2024 avec Super Mario Party Jamboree ! Nous avons eu la chance de pouvoir y jouer un peu et nous allons vous livrer nos premières impressions.

Mario Party Jamboree !

Nous avons eu la chance d’essayer en avance Mario Party Jamboree avec une grande partie du contenu disponible, nous allons essayer de vous parler de notre expérience sur ce nouvel opus !

Tout d’abord c’est quoi Mario Party ? C’est bien sûr le mode classique, un plateau de jeu fait de cases sur lesquelles nous allons nous déplacer à base de lancers de dés ! Différents types de cases vont être disponibles, tantôt des bénéfiques comme gagner des objets ou des pièces, tantôt des négatives comme perdre des pièces ou alors rencontrer Bowser qui va vous dépouiller. Le but sera d’être celui qui aura accumulé le plus d’étoiles et pour ça rien de bien compliqué, il faut arriver en premier sur la case de l’étoile (qui se déplace après chaque achat) et l’acheter pour 20 pièces ! Mais attention, vos amis seront là aussi pour l’obtenir, il va falloir être plus chanceux qu’eux ! À la fin de chaque tour, quand tout le monde se sera déplacé sur le plateau, ce sera alors l’heure du mini-jeu ! Et là il y a de tout, du 1 v 3, du chacun pour soi, du 2 v 2, le tout sur plus de 110 mini-jeux ! De plus une nouvelle fonctionnalité est présente : le fameux Jamboree !

Pendant votre partie, un allié va pouvoir apparaitre sur le plateau, il rejoindra la personne qui gagne le mini-jeu qu’il proposera, et il vous permettra d’avoir des bonus non négligeables comme une étoile à moitié prix, ou au contraire pouvoir acheter 2 étoiles d’un coup au lieu d’une. Plus taquin encore, certains alliés vont déposer des pièges sur le plateau pour les prochains joueurs, autant vous dire que ça rajoute un petit piquant et qu’on a plutôt intérêt à gagner le mini-jeu et l’avoir de notre côté !Autant vous dire que les soirées vont être bien occupées avec ce nouvel opus, avec beaucoup de nouveaux mini-jeux, 22 personnages à choisir et 7 plateaux de jeux dont 5 inédits ! De plus quand vous en aurez marre de jouer au mode classique, il y a un mode Pro disponible, qui va rendre le jeu plus « expert » ; nous seront moins liés à l’aléatoire et un peu plus à la réflexion de jeu. L’étoile bonus est révélée dès le début de la partie, le nombre de tours est fixé à 12, et on commencera avec un objet au choix. Les cases bonus et malus seront légèrement différentes et moins aléatoires, les boutiques auront des stocks limités, nous savons plus ou moins à l’avance où apparaitra la prochaine étoile et encore d’autres modificateurs. Autant vous dire que la partie sera un peu moins « fun », mais au moins on ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir eu de bol !

Ça déborde de contenu !

Mais Mario Party Jamboree ne propose pas que le fameux mode Mario Party ! Il y a tout un tas de modes autour qui saura exploiter les Joy-Con au maximum et surtout nous proposer toujours plus de choses à faire.

La place centrale, qui nous sert de « base » nous permet d’atteindre la montgolfière qui nous permet d’avoir toutes les activités de Mario Party Jamboree dont nous allons parler juste après, mais aussi d’accéder à des magasins en tout genre, pour acheter des réactions, créer sa carte de joueur, écouter de la musique ou encore et plus intéressant pour accéder à la partie « Quêtes et Entraides » qui est le mode « histoire / solo » de Mario Party, vous allez vous déplacer sur des iles constituées de cases et aider les habitants des îles, qui cherchent parfois des objets, et parfois ils vous proposeront un mini-jeu afin de les aider.

Dans les petites activités, nous aurons par exemple l’Usine Toad, qui nous demandera d’avoir de la réflexion et de la coordination afin de faire passer une bille du début à la fin d’un parcours. Cuisine en cadence sera un concours de cuisine qui vous demandera de faire trois mini-jeux de rythme pour faire plaisir à un jury composé de Yoshi exigeant. Ou encore les aventures aériennes qui vous permettront d’utiliser les Joy-Con comme des ailes pour voler et effectuer là aussi des activités comme secourir des gens ou suivre des parcours d’obstacles.

Mais il y a aussi des modes de jeux plus conséquents comme le fameux « Koopathlon » ! Qui vous fera jouer contre 29 autres adversaires !!! Eh oui tout ça, ce mode de jeu en solo vous permet d’affronter soit des ordinateurs soit des gens du monde entiers via le Nintendo Switch Online. Il faudra réussir une série de 3 mini-jeux (parmi 9) et remporter à chaque fois le plus de pièces possibles, car le plateau est constitué de 150 cases et chaque pièce vous permet d’avancer d’une case. À vous de choisir si vous voulez faire 3, 5 ou 7 tours de jeux. Un mode très sympa et rafraichissant.

Le mode Brigade Anti-Bowser est aussi un mode solo, il vous fera jouer avec 7 ordinateurs ou joueurs en ligne supplémentaires afin d’affronter un faux Bowser, ce dernier va vous courir après sur 3 cartes différentes, et vous devrez avec vos camarades casser des caisses pour obtenir des bombes, les mettre dans un canon et lui faire perdre toute sa vie. Le tout en quelques manches qui se terminent par un mini-jeu qui peut accorder des bonus pour la prochaine manche. Là aussi c’est un mode qui nous a beaucoup plu !

Et pour finir nous avons la fameuse Marina des mini-jeux qui comme son nom l’indique vous permet de jouer à tous les mini-jeux disponibles comme vous le souhaitez, en aléatoire, en solo, avec des amis, en choisissant votre mini-jeu favori, bref c’est à la carte !

Super Mario Party Jamboree sera disponible le 17 octobre 2024, sur l’eShop comme en physique, au prix de soixante euros

Premières impressions

Sans pour autant réinventer la recette, Mario Party Jamboree promet d’être un très bon Mario Party, chaque plateau propose ses propres spécificités. Cette fois-ci ce n’est pas une compilation des meilleurs jeux, mais bien de la nouveauté même si l’on retrouve deux plateaux connus. Avec ses 110 mini-jeux prévus, tous ces nouveaux modes de jeux et le mode Jamboree. Ce Mario Party Jamboree promet d’occuper nos longues soirées d’hiver et d’animer notre fin d’année avec joie ! Nous avons hâte de pouvoir y retourner et de pouvoir jouer à tous les mini-jeux disponibles !