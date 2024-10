Incarnez la princesse Zelda et sauvez Hyrule dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, retrouvez des crossovers légendaires dans Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, suivez l’aventure de Mickey Mouse dans Disney Epic Mickey: Rebrushed, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en septembre sur le Nintendo eShop.

La liste des jeux de la vidéo:

-The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom,

-The Plucky Squire

-Disney Epic Mickey : Rebrushed

-Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics

-Bakeru

-Worms Armageddon : Anniversary Edition

-Ace Attorney Investigations Collection