En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Looney Tunes Wacky World of Sports sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Défiez vos amis dans 4 sports incontournables : basket-ball, football, golf et tennis. Évitez les obstacles loufoques et récupérez des bonus pour déboussoler vos amis et votre famille en incarnant votre personnage Looney Tunes préféré. Amusez-vous à 4 dans ce jeu de sports d’arcade en multijoueur local et choisissez le personnage qui convient le mieux à votre style.

Principales caractéristiques du jeu :

• Pratiquez 4 sports emblématiques : basket-ball d’arcade en 2 vs 2, tennis d’arcade en 1 vs 1 ou 2 vs 2, golf à 4 et football d’arcade en 3 vs 3.

• Incarnez l’un des 9 personnages Looney Tunes iconiques comprenant : Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Sylvestre, Taz, Vil Coyote et le Bip Bip

• Trouvez votre style de jeu : foncez avec le Bip Bip, Lola Bunny ou Sylvestre ; utilisez votre force avec Elmer Fudd, Porky Pig ou Taz ; montrez-vous plus malin que vos adversaires avec Vil Coyote, Daffy Duck ou Bugs Bunny

• Défiez vos amis et votre famille : jouez en multijoueur local à 4

• Plongez dans le Looney Universe : découvrez des niveaux emblématiques comprenant le Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn, Foghorn’s Farm, Road Runner’s Canyon, Whispering Woods, Martian Command Center, Granny’s House et bien d’autres encore !

• Exploitez tout l’arsenal de la compagnie ACME : déstabilisez vos adversaires de la manière la plus loufoque possible, mais prenez garde aux chutes d’enclumes !