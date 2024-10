Deux jeux supplémentaires arrivent sur Nintendo Switch Online, le service s’enrichissant bientôt de F-Zero Climax et F-Zero : GP Legend.

Ces deux jeux sont prévus pour le 11 octobre 2024. Si vous êtes abonné au niveau Expansion Pack de Switch Online, vous pourrez y accéder dès qu’ils seront disponibles la semaine prochaine. F-Zero Climax est d’autant plus attendu que le jeu GBA n’a jamais quitté le Japon. F-Zero : GP Legend a été lancé en Amérique du Nord et en Europe en 2004, après avoir fait ses débuts au Japon l’année précédente. Ces titres ont été réalisés par Suzak, un studio qui a malheuresement fermé ses portes en 2012.

F-Zero: GP Legend est un jeu de course futuriste développé par Nintendo et sorti sur Game Boy Advance en 2003 au Japon et en 2004 dans le reste du monde. Il fait partie de la célèbre série F-Zero, connue pour ses courses ultra-rapides et ses véhicules futuristes défiant les lois de la physique. Ce jeu s’inscrit dans la continuité de la franchise, tout en étant également lié à une série animée du même nom diffusée à l’époque.

F-Zero Climax est un jeu de course futuriste développé par Nintendo et sorti exclusivement au Japon en 2004 sur Game Boy Advance. Il s’agit du troisième et dernier jeu F-Zero à paraître sur cette console portable et, à ce jour, c’est le dernier titre original de la série F-Zero. Comme ses prédécesseurs, F-Zero Climax propose des courses rapides et intenses dans un univers futuriste, avec une multitude de circuits et de personnages.

Suzak était un studio de développement de jeux vidéo basé au Japon, fondé en 2000. Le studio a malheureusement fermé ses portes en 2012. Suzak a été confronté à des difficultés financières au début des années 2010. En 2012, le studio a déposé le bilan et a dû fermer ses portes.

Suzak s’est fait connaître en travaillant en étroite collaboration avec Nintendo pour développer des jeux sur des plateformes portables comme la Game Boy Advance et la Nintendo DS. Bien qu’il n’ait pas créé les franchises, Suzak s’est spécialisé dans le développement de jeux sous licence ou en sous-traitance pour Nintendo. Voici quelques-uns de leurs principaux projets :