Eden Genesis est le dernier jeu en date du studio Aeternum Game Studio, qui nous avait déjà gratifié du très bon Aeterna Noctis en 2022 (si vous ne le connaissez pas, vous pouvez retrouver notre test ici) et de Summum Aeterna en 2023. Après le Metroidvania et le roguelite, ils reviennent aujourd’hui avec un jeu de plateforme 2D dans un univers cyberpunk.

Ce jeu a fait l’objet d’un kickstarter qui a particulièrement bien fonctionné puisque 872 contributeurs ont engagé 51674€ sur les 30000€ demandés. Votre serviteur faisant partie des contributeurs, c’est peu dire si nous attendions ce jeu impatiemment.

Même si l’univers et le genre sont différents, est-ce que le studio fait encore une fois mouche ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Bienvenue Mme Anderson

Eden Genesis se passe en 2072 dans un univers cyberpunk. Comprenez par là que l’amélioration des êtres humains via des implants (appelés NAL dans le jeu – Neural Amplifier Links ») est monnaie courante et admise par la population. Si les humains côtoient les cyborgs sans aucun problème, ces derniers finissent toujours par développer une maladie appelée SND (Synthetic NeuroDegeneration). Le SND fait surmener le cerveau et le corps, ce qui améliore grandement les capacités du sujet mais finit par provoquer d’intenses migraines. Ces migraines deviennent si fortes que le cerveau finit par disjoncter complètement et entraîne la mort du sujet. Il n’existe aucun traitement au SND et ceux qui se font implanter des NAL connaissent le

C’est le cas de Leah Anderson, un cyborg avec des implants de dernière génération. Même si on ne connaît pas spécialement son passé, on devine qu’elle a fait partie d’une puissante organisation militaire, ce qui lui a permis d’obtenir ces fameux implants. Même si la qualité de ses implants est la meilleure dans le monde d’Eden Genesis, cela n’a pas empêché Leah de contracter le SND. Même s’il n’y a pas de remède, Leah décide d’essayer un traitement expérimental créé par une organisation privée. C’est là que le jeu commence.

Leah possède une forte personnalité, s’énerve facilement et jure très fréquemment. Elle s’habille principalement avec du cuir et des morceaux d’étoffes rapiécés. En gros, on veut nous faire comprendre que c’est une dure à cuire qui n’a plus rien à perdre. Sa personnalité est vraiment caricaturale, sans aucune nuance, ce qui est un peu dommage…

Un traitement miraculeux ?

Le traitement expérimental dont va bénéficier Leah consiste à implanter dans le cerveau une puce contenant une intelligence artificielle (IA) qui va l’aider à affronter le SND. Concrètement, l’IA va créer un univers virtuel dans l’esprit de Leah, la cité d’Eden. Celle-ci va être divisée en plusieurs zones, qui comprendront chacune plusieurs portes que Leah devra explorer.

Derrière chaque porte se trouve un niveau qui aura pour objectif de le compléter le plus rapidement possible ou bien de battre tous les ennemis. Chaque ennemi et cube à récolter représentent une partie du SND dont Leah est victime et les éradiquer dans le jeu les fera aussi disparaître de l’esprit de l’héroïne.

Pour compléter ces objectifs, Leah dispose d’une palette de mouvement très étoffée. Elle peut sauter une, deux ou trois fois d’affilée, elle peut se précipiter vers l’avant (dash) que ce soit au sol ou en l’air, frapper les ennemis avec une épée plasma (attaque légère ou lourde) et aussi tirer un gros rayon d’énergie une fois le bon objet récupéré. Avec assez de vitesse, elle peut aussi marcher sur les murs et le plafond.

Manette en main, Leah se manie vraiment très facilement et est hyper réactive. Les toutes premières portes vont faire office de tutoriel mais qui sera relativement bref. C’est d’ailleurs un reproche que l’on peut faire au jeu. Toutes les mécaniques sont expliquées en même temps et non pas de manière progressive. Cela fait beaucoup d’informations à assimiler dès les premiers niveaux et certains joueurs pourront se sentir perdus et confus.

Chaque porte vous gratifiera d’une note allant de D à S+ selon vos performances dans le niveau. Pour espérer la note S+, il faudra donc utiliser tous les mouvements de base et aussi des mouvements avancés comme tuer un ennemi qui vous permettra de sauter à nouveau ou bien faire une attaque vers le bas sur des rampes en surbrillance pour atteindre une vitesse de course folle et faire des sauts irréalisables sans cela. Pour compléter le tout, il faudra aussi garder une jauge de synchronisation la plus remplie possible, celle-ci se vidant au fil du temps ou bien lors de mouvements ratés.

Vous comprendrez donc que les premiers niveaux vous paraîtront brouillons et vous devrez apprendre « à la dure » à combiner de manière fluide tous les mouvements pour espérer avoir la meilleure note. Surtout que le jeu vous oblige à avoir de bonnes notes pour accéder aux zones suivantes de la cité d’Eden. En effet, les notes A, S et S+ vous rapporteront des nœuds mémoires (un, deux et trois respectivement) qui seront nécessaires pour débloquer d’autres quartiers.

La courbe de difficulté du jeu est donc particulièrement abrupte et punitive. Finir un niveau parfaitement est vraiment gratifiant mais cela se fera rarement au premier essai. Il faudra maintes tentatives faites d’effort, de mémorisation des obstacles et ennemis ainsi que d’une grande précision. Heureusement, la plupart des niveaux sont courts et peuvent être essayés à nouveau très facilement et rapidement. Il suffit de maintenir la gâchette L enfoncée pour recommencer le niveau instantanément. On se verra donc le faire très fréquemment dès lors où l’un de nos sauts sera raté ou que l’on aura manqué un ennemi.

Il faut aimer essayer et réessayer parfois à outrance pour peaufiner le déroulement de son niveau.

Un environnement cyberpunk convaincant

La cité d’Eden est représentée de manière assez traditionnelle pour un univers cyberpunk. Il y a des néons, des vendeurs de food-trucks et des cyborgs qui se promènent. Le décor est aussi parsemé de références à d’autres œuvres et cela nous a régulièrement fait sourire. On peut notamment citer Ghost in the Shell, Akira, Sea of Stars et Matrix. Le studio fait aussi une belle référence à ses propres jeux qui se situent dans l’univers Aeterna.

Eden Genesis est vraiment un beau jeu. Leah est animée de façon particulièrement précise et cela lui donne beaucoup de personnalité. Le level design est aussi particulièrement soigné et on devra parfois le parcourir de façon millimétrée. La bande-son n’est pas en reste et même si elle n’est pas exceptionnelle, elle met dans le mille à chaque niveau.

Eden Genesis est disponible sur l’eShop au prix de ving-cinq euros.