Découvrez un aperçu de ce qui vous attend dans cette aventure familiale et riche en action avec la première bande-annonce de gameplay !

Préparez-vous pour une aventure épique ! Mindscape et Dav Pilkey vous présentent le premier aperçu de gameplay de Super Chien : Mission Impossible. Découvrez la magie des romans graphiques Super Chien retranscrits pour la première fois en jeu vidéo. Plongez dans l’univers de Super Chien et vivez une aventure riche en émotions dans ce jeu de plateformes en 2D frénétique. Super Chien : Mission Impossible est produit sous accord entre Joester Loria Group et le responsable de licence de Dav Pilkey pour Super Chien. Il est développé par Floor 84 Studio, notamment connu pour ses collaborations avec Disney, Warner Bros et Mattel. Le jeu sera disponible dès le 6 décembre 2024, en physique et en dématérialisé sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, ainsi qu’en dématérialisé sur sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox Series X|S.

À propos de Super Chien : Mission Impossible

Aidez Super Chien et ses Super Copains à affronter les gros méchants dans leur mission la plus dangereuse à ce jour ! Vivez une aventure haletante, traversez 50 niveaux uniques au sein de 5 mondes variés et pourchassez le forban qui a dérobé les clés de la ville. Incarnez Super Chien ou ses Super Copains et profitez de leurs capacités uniques, ainsi que de gadgets comme les bottes-fusées, les griffes rétractiles ou le pantalon antisalissures. Surmontez tous les obstacles et venez à bout de puissants ennemis tirés des romans graphiques !

Caractéristiques: