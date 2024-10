Passez à l’action pour vivre des combats et des raids de boss coopératifs réunissant jusqu’à 20 joueurs dans l’univers de Sword Art Online

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de SWORD ART ONLINE Fractured Daydream sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC sur STEAM. Il s’agit de la toute première aventure multijoueur à grande échelle en ligne dans l’histoire de la série de jeux vidéo Sword Art Online.

Dans le vaste univers virtuel d’ALfheim Online, une panne provoquée par l’intégration du nouveau système Galaxia déclenche une fusion des mondes et des chronologies. Perdus dans un paysage chaotique, Kirito et ses amis devront forger des alliances improbables et surmonter de nouveaux défis pour survivre aux dangers de cet univers incertain.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream offre une histoire originale permettant de retrouver Asuna, Kirito, Leafa et bien d’autres personnages populaires de la série. Grâce au cross-play, ce jeu d’action propose une expérience coopérative exceptionnelle, des combats de boss intenses et des quêtes passionnantes.

En mode solo hors-ligne, les joueurs peuvent revivre l’histoire et affronter des ennemis pour réparer la brèche temporelle provoquée par la panne de Galaxia. En ligne, il est possible de créer des équipes de 20 joueurs maximum dans les modes Quête de coop, Raid de boss et Exploration. En mode Quête de coop, les joueurs doivent accomplir des missions avant d’affronter un boss final. Un Raid de boss les oppose à un boss géant exigeant une tactique et une coopération parfaites, tandis que le mode Exploration permet d’arpenter le monde librement et de rencontrer d’autres joueurs en ligne pour vivre une expérience coopérative.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream est disponible en trois éditions :