Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, et Dr. Seuss Enterprises, société mondiale de divertissements pour enfants, viennent d’annoncer la sortie officielle de la réédition du jeu vidéo LE GRINCH: LES AVENTURES DE NOËL, publié en 2023. Cette édition spéciale, qui contient quatre cartes postales à collectionner célébrant l’esprit de Noël, est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.



Inspirées des illustrations du Dr Seuss dans Comment le Grinch a volé Noël, ces cartes postales proposent des crayonnés inédits en noir et blanc avec quelques touches de rouge. Les fans de longue date reconnaîtront des scènes emblématiques de l’histoire originale, ici dépeintes sous une nouvelle forme :

Le moment où le Grinch, déguisé en père Noël, profite de la naïveté de Cindy Lou Chou pour s’emparer de son sapin de Noël.

Le début du plan, lorsque le Grinch attache des bois à son chien Max.

Le moment où le Grinch imagine son plan pour voler les cadeaux des Chou, avec son sourire sournois et des traits rouges soulignant son idée machiavélique.

Une maison de Chouville décorée d’un sapin scintillant, d’une couronne, de boules et de cadeaux de toutes tailles… et le Grinch sortant de la cheminée pour s’emparer des chaussettes de Noël.

LE GRINCH: LES AVENTURES DE NOËL est un jeu de plateformes en 2D dans lequel les joueurs incarnent le Grinch et son chien Max en mode coopératif local pour 2 joueurs. Au fil de l’aventure, les joueurs doivent parcourir la grotte du Grinch, la campagne et Chou-ville pour ruiner l’esprit de Noël et résoudre des énigmes pour débloquer des capacités spéciales et des gadgets étonnants comme un déguisement de père Noël, un snowboard ou encore un lasso en sucre d’orge.

Publié pour la première fois en 1957, écrit et illustré par le Dr Seuss, le Grinch a évolué au fil des décennies pour s’inscrire dans la longue tradition des contes de Noël. Un univers riche et original s’est créé au fil des livres, des films, des comédies musicales, des collaborations avec diverses célébrités, des accessoires de mode et plus encore. LE GRINCH: LES AVENTURES DE NOËL est une version moderne d’un conte de Noël classique et la première adaptation de l’histoire en jeu vidéo depuis 16 ans. Jouable en mode coopératif local pour 2 personnes et offrant des fonctionnalités d’accessibilité destinées aux jeunes enfants, c’est le jeu idéal pour faire découvrir le merveilleux monde imaginaire du Dr Seuss à une nouvelle génération de fans.