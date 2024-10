Pour la première fois, Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban sort en anglais.

Cette sortie fait partie d’une nouvelle édition Asie que Konami a dévoilée aujourd’hui. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban Asia Edition sera lancé le 12 décembre 2024. En plus de l’anglais, le jeu prendra en charge le japonais, le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Il s’agit d’une décision quelque peu surprenante compte tenu de l’ancienneté du jeu.

Momotaro Dentetsu World : Chikyuu wa Kibou de Mawatteru, jeu plus récent de la série, sorti au Japon l’année dernière, et n’a pour l’instant pas été confirmé pour un autre territoire.

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! est un jeu de société développé par Konami et sorti sur Nintendo Switch en novembre 2020 au Japon. Il fait partie de la célèbre franchise Momotaro Dentetsu, une série de jeux de société/stratégie extrêmement populaire au Japon, mais relativement méconnue à l’international. Ce titre en particulier a marqué un retour en force de la série après plusieurs années d’absence.

La série Momotaro Dentetsu, souvent abrégée Momotetsu, a vu le jour en 1988 sur la console Famicom (NES au Japon). Créée par Akira Sakuma et initialement publiée par Hudson Soft, la série combine des mécaniques de jeu de plateau avec des éléments de gestion financière et de stratégie. Le principe du jeu est relativement simple : les joueurs incarnent des magnats des chemins de fer qui doivent acheter des propriétés, accumuler des richesses et parcourir le Japon en train. Le gameplay est comparable à une version plus complexe de Monopoly, avec des événements et des personnages tirés du folklore japonais.

Malgré son succès continu au Japon pendant plusieurs décennies, la série a pris une pause après 2012, lorsque Hudson Soft a été absorbée par Konami. Le créateur Akira Sakuma avait aussi des différends avec Konami, ce qui a freiné le développement de nouveaux jeux pendant des années.

Cependant, en 2020, Konami et Sakuma se sont réconciliés, ce qui a permis la sortie de Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, le premier jeu principal de la série depuis huit ans. Le titre fait référence à trois périodes de l’histoire japonaise (Shōwa, Heisei, Reiwa), signifiant que le jeu couvre de nombreuses époques et régions du Japon.

À la surprise générale, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! a été un énorme succès commercial au Japon. Lors de sa sortie, le jeu a rapidement atteint le sommet des classements des ventes et est devenu un phénomène culturel. Il a non seulement attiré les fans de longue date de la série, mais aussi un nouveau public, notamment des familles et des jeunes joueurs. En février 2021, le jeu avait dépassé les 2,5 millions d’exemplaires vendus, et en décembre 2021, les ventes atteignaient plus de 3 millions d’unités.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès :

Contexte de la pandémie de COVID-19 : Avec les mesures de confinement et de distanciation sociale en place, les jeux de société et les jeux multijoueurs en ligne sont devenus une forme de divertissement populaire pour les familles et les amis cherchant à rester connectés à distance. Popularité des streamers et des influenceurs : Le jeu a bénéficié d’une large visibilité grâce aux streamers et aux célébrités japonaises qui l’ont joué en ligne, suscitant l’intérêt du grand public. Accessibilité et gameplay multijoueur : Le mode multijoueur, à la fois en local et en ligne, a permis aux gens de jouer ensemble malgré la distance, ce qui a renforcé l’attrait du jeu. Facteur nostalgie : La série Momotaro Dentetsu est profondément enracinée dans la culture du jeu vidéo japonais, et de nombreux joueurs ayant grandi avec les premiers opus ont retrouvé la franchise avec beaucoup de plaisir.

Désolé pour l’attente ! Le jeu de société japonais ultra populaire Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Asia Edition est enfin là ! Lancez les dés et voyagez à travers le Japon !

Sorti au Japon en 2020 avec plus de quatre millions d’exemplaires vendus, ce jeu de société très populaire, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Asia Edition, est désormais disponible ! Vous, le joueur, êtes le président d’une compagnie de chemins de fer ! Voyagez dans tout le Japon et collectez autant de propriétés locales, de produits et de sites touristiques que possible ! L’objectif est de devenir le numéro 1 en termes de richesse totale !

C’est un jeu de société incontournable apprécié depuis plus de 35 ans au Japon, par des personnes de tous âges, depuis 1988. Le joueur incarne le président d’une compagnie ferroviaire et parcourt tout le Japon pour collecter des propriétés. Le jeu se termine à la fin du nombre d’années décidé au départ (chaque année fiscale se termine fin mars) et le joueur ayant le plus d’actifs à la fin remporte la partie.

Le dernier titre, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, est un véritable succès avec plus de quatre millions d’exemplaires expédiés au Japon.

C’est le jeu de société incontournable et ultra populaire du Japon, Momotaro Dentetsu !

Devenez président d’une compagnie ferroviaire. Vers l’objectif. Tout le monde à bord !

Lancez les dés. Avancez selon les chiffres !

Le premier à atteindre l’objectif reçoit une prime d’arrivée !

Utilisez l’argent collecté pour acheter des propriétés de spécialités locales et des produits afin de générer encore plus de profits ! La personne qui accumule le plus d’actifs totaux gagne.

Le joueur le plus éloigné de l’objectif sera possédé par Bonby, le dieu de la pauvreté, et perdra tout son argent à cause de lui. Bonby dépense de l’argent sans permission, vend des propriétés, et commet toutes sortes de mauvais coups !

Parfois, il se transformera en terrible Roi Bonby !

Les méfaits du Roi Bonby sont d’un tout autre niveau ! Il force à jeter d’énormes sommes d’argent, pose des bombes à retardement… Pourrez-vous supporter cela !?

De nombreux autres dieux de la pauvreté apparaîtront également !

Utilisez bien les cartes pour vous démarquer de vos rivaux !

Augmentez le nombre de dés, éjectez vos adversaires loin, et parfois, volez de l’argent.

Il y a beaucoup de cartes avec des effets différents ! Peut-être une chance de renverser la situation…!?

Plein d’événements avec des caractéristiques géographiques locales du Japon. Profitez de l’ambiance touristique !?

Vous ne saurez jamais qui l’emportera jusqu’à la dernière minute ! Devenez le plus riche du Japon, qui gagnera à la fin…!?

Une année de jeu dans Momotaro Dentetsu commence en avril et se termine en mars.

Jouez en ligne avec des amis, jusqu’à quatre joueurs !

Prend en charge la sauvegarde de la progression ! Jouez à MomoTetsu avec des amis, n’importe où, n’importe quand !

Un abonnement à Nintendo Switch Online (service payant) est nécessaire pour jouer en ligne.

(service payant) est nécessaire pour jouer en ligne. L’Asia Edition (chinois traditionnel, chinois simplifié, anglais) ne peut pas jouer contre les éditions coréenne et japonaise.

Exclusivité de l’Asia Edition/Korea Edition : Train spécial SL « Momotetsu Dragon SL » !

Pour célébrer la sortie de Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Asia Edition, le train spécial « Momotetsu Dragon SL » exclusif à l’Asia Edition est inclus ! Jouez avec ce train exclusif, non disponible dans l’édition japonaise !