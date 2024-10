Graeme Struthers, directeur de l’exploitation de Devolver Digital, a fait l’éloge de la Switch et a fait part de son enthousiasme pour la Switch 2.

Struthers s’est entretenu avec Gamereactor lors d’un événement de présentation du prochain jeu Neva. Neva rejoindra l’énorme gamme de Devolver sur Switch – à l’heure actuelle, plus de cinquante jeux de l’éditeur sont disponibles sur la console de Nintendo. Struthers a déclaré que la Switch a été « beaucoup plus favorable aux indés ».

« Je pense que beaucoup de gens qui travaillent chez Devolver ainsi que beaucoup de développeurs qui travaillent chez Devolver sont des fans de Nintendo, depuis la NES, la Super Nintendo, tout le long, donc travailler sur Nintendo est quelque chose que beaucoup d’entre nous ont toujours voulu faire. Le dispositif Switch, je veux dire, il a fait quelque chose qui était peut-être à contre-courant de la tendance. Ce n’était pas de la haute définition, c’était une proposition simple et cela l’a rendu beaucoup plus favorable aux indépendants. Je pense que, peut-être, il est plus difficile pour les AAA d’essayer de travailler à cet endroit. Je pense donc que nous avons également bénéficié de cette situation. Je pense que nous avons sorti quelque chose comme 50 jeux différents sur Switch maintenant. »