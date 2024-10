One shot, everything rides on tonight

Even if I got three strikes, I’ma go for it

This moment, we own it

Prenez la route Fast & Furious dans Fortnite avec la Nissan Skyline. Achetez la Nissan Skyline Fast & Furious dans la boutique et faites-la rouler dans Battle Royale, Rocket Racing ou toute autre expérience de compatibilité des véhicules dans Fortnite ! L’offre groupée Fast & Furious Nissan Skyline est vendue au prix de 2 500 V-Bucks. Ce pack comprend la voiture, les variantes de la voiture et les décalcomanies personnalisables. Les éléments de ce pack sont limités à la carrosserie de la Nissan Skyline de Fast & Furious. Cette voiture occupera l’emplacement de voiture de sport dans les expériences Fortnite pertinentes.

Cet objet est disponible à l’achat jusqu’au 19/10/2024 à 02:00, heure locale (UTC+02:00).