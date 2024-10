Plusieurs prototypes de console seront en vitrine du Musée Nintendo, on découvre tout ça quelques jours seulement après la date officielle d’ouverture.

L’une des principales critiques soulevées concernant le musée avant son ouverture était que, d’après ce qui avait été montré dans le Nintendo Direct et à la presse, Nintendo n’explorait pas suffisamment son histoire. Apparemment, on ne savait pas tout. Maintenant que le musée a commencé à ouvrir, les fans ont découvert que de nombreux prototypes sont exposés, couvrant les premières époques avec la Super Famicom et le Virtual Boy, jusqu’à l’ère de la Wii U. Certains de ces prototypes ont déjà été montrés au public, mais beaucoup ne l’ont jamais été.

L’utilisateur X, FarmboyinJapan, a été parmi les premières personnes à visiter le Musée Nintendo et a rapporté des informations sur les prototypes exposés – qui se trouvent dans l’exposition « Stockage » au deuxième étage. Malheureusement, aucune photo n’était autorisée. Cependant, FarmboyinJapan a pris des notes sur ces prototypes, que nous avons regroupées ci-dessous.