L’éditeur Critical Reflex et le développeur Denkiworks travaillent ensemble sur Tanuki : Pon’s Summer. Bien que le projet ait été confirmé pour la Nintendo Switch, aucune fenêtre de sortie n’a été partagée pour le moment. Tanuki : Pon’s Summer est un jeu d’aventure de livraison de courrier. Les joueurs contrôleront Pon, qui doit restaurer le sanctuaire avant la fin de l’été.

Faites du BMX pour conquérir le coeur de tous les habitants de la ville en tant que Tanuki livreur de courrier : Pon’s Summer ! Vous avez un mois pour économiser assez d’argent pour restaurer le sanctuaire pour le grand festival des Tanuki. Livrez des colis, participez à des compétitions sportives, préparez des sushis et bien plus encore dans Tanuki : Pon’s Summer !

Livrer des colis – Faites fondre le cœur des habitants en livrant des colis à vélo en tant que Tanuki facteur ! Vous avez un mois pour économiser suffisamment et restaurer le sanctuaire pour le grand festival du Tanuki. Livrez des colis et réalisez d’autres tâches dans le village en tant que facteur à temps partiel.

– Faites fondre le cœur des habitants en livrant des colis à vélo en tant que Tanuki facteur ! Vous avez un mois pour économiser suffisamment et restaurer le sanctuaire pour le grand festival du Tanuki. Livrez des colis et réalisez d’autres tâches dans le village en tant que facteur à temps partiel. Activités – En renforçant vos liens d’amitié et de loyauté avec les habitants, ils vous inviteront à participer à une grande variété de sports et d’activités : baseball, travail dans un bar, pêche, sumo, capture d’insectes. Participez pour débloquer des objets et des récompenses qui vous aideront à restaurer le sanctuaire.

– En renforçant vos liens d’amitié et de loyauté avec les habitants, ils vous inviteront à participer à une grande variété de sports et d’activités : baseball, travail dans un bar, pêche, sumo, capture d’insectes. Participez pour débloquer des objets et des récompenses qui vous aideront à restaurer le sanctuaire. Restaurer le sanctuaire à son ancienne gloire – Construisez, améliorez et décorez le sanctuaire avec l’argent et les objets que vous gagnerez en effectuant des livraisons et en participant à des activités. Préparez le sanctuaire pour le festival de fin d’été !

– Construisez, améliorez et décorez le sanctuaire avec l’argent et les objets que vous gagnerez en effectuant des livraisons et en participant à des activités. Préparez le sanctuaire pour le festival de fin d’été ! Profitez de votre été au Japon – …inspiré avec amour par Kyoto, Aomori, Sapporo et Beppu, chacune avec ses propres quêtes et objectifs.

Game Spark Publishing et 59studio vont sortir Wizardry : The Five Ordeals sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 30 janvier 2025. Wizardry : The Five Ordeals est un dungeon crawler créé en 2006. Les joueurs sur Switch auront accès au scénario principal « The Price of Deception », ainsi qu’aux scénarios supplémentaires « Traveler’s Property », « Children of the King Selene », « The Devoid of Apotheosis », « The Pickled Man of Galvan » et « The Wheels of Flame ». De plus, avec la mise à jour du premier jour, il est possible d’accéder aux « Scénarios de l’utilisateur ». Les scénarios « Prisonniers des batailles » et « L’absence de Miséricorde » seront proposés en DLC.

Pour les Japonais, Wizardry : The Five Ordeals sera vendu physiquement seul ainsi que dans une édition collector. L’édition collector contient le scénario « The Absence of Misericordia » ainsi qu’un CD de la bande originale de « The Five Ordeals » et « The Absence of Misericordia », des scénarios, un support en acrylique et un jeu de cartes de monstres « The Five Ordeals ».

Gameplay hardcore classique

Découvrez un RPG de type dungeon crawler profond. Ce jeu a été créé par l’équipe principale qui a travaillé sur la populaire série de RPG en 2006. Dans ce jeu, les joueurs peuvent explorer plusieurs jeux de dungeon crawler utilisant le même système de base. Disponible pour la première fois sur Steam et en dehors du Japon avec des améliorations de l’interface utilisateur et bien plus encore. Scénarios officiels inédits, chacun avec des dizaines d’heures de jeu.

Un gameplay facile à prendre en main

Les joueurs créeront leur propre personnage—comme dans un RPG traditionnel sur table—et s’aventureront dans un donjon en grille avec une équipe pouvant aller jusqu’à six membres. Le combat au tour par tour mélange la simplicité des RPG japonais avec la difficulté des RPG sur table. (Notre dé interne n’est pas truqué !) Votre personnage peut être perdu à jamais et les sauvegardes seront écrasées. Préparez-vous pour une aventure hardcore classique.

Version nouvellement améliorée

La version Steam a été remaniée en utilisant le moteur Unity. Bien que le gameplay principal reste inchangé depuis 2006, l’interface utilisateur a été améliorée pour un public moderne.

Les améliorations incluent :

Support des écrans larges / haute résolution avec une nouvelle interface utilisateur et des labyrinthes 3D avec des monstres en haute résolution.

Sélection de scénarios dans le jeu.

Support des portraits personnalisés.

Aujourd’hui, l’éditeur Secret Mode et le développeur Sumo Digital ont donné une date de sortie pour Critter Cafe. Le titre arrivera sur Switch le 26 novembre 2024.

Bienvenue dans votre nouveau café, partagé avec des amis fantastiques ! Un portail mystérieux dans votre nouvelle maison a révélé la présence d’une bestiole perdue depuis longtemps. Partez à la rescousse de chaque bestiole unique et bâtissez un café accueillant pour les habitants et les bestioles.

Découvrez des portails mystérieux

Cherchez des failles dans votre monde pour ouvrir un portail vers un autre monde et guider les bestioles perdues à l’intérieur, et tendez-leur la main pour les accueillir dans la communauté de votre café. Tisser des liens permet de révéler d’autres portails ; vos amis semblent se rassembler naturellement autour de vous. Frayez-vous un chemin dans les nouveaux lieux étranges situés de l’autre côté de la faille, à l’aide d’outils magiques donnés par vos amies les bestioles.

Appropriez-vous les lieux

Puisez l’inspiration dans votre nouvelle île et ses habitants pour rénover votre café et son sanctuaire magique à mesure que vous développez votre café. Votre garde-robe n’est pas en reste ! Changez l’apparence et le style de votre personnage au gré de vos envies.

Là l’un pour l’autre

Dirigez un café accueillant avec vos amis fantastiques. Vos bestioles adoreraient rencontrer les clients de votre café. Aménagez le lieu idéal pour un événement privé avec des bestioles qu’ils adoreraient, ou faites simplement tourner votre affaire et accédez aux requêtes de vos clients pour qu’ils gardent un souvenir impérissable de leur passage.

Grâce à First Break Labs et Lavabird, la date de sortie de Warside est désormais disponible. Les deux parties prévoient de le porter sur Switch le 28 janvier 2025. Warside, un jeu de type Advance Wars, a été annoncé pour la Switch il y a près de deux ans.

Bienvenue sur Warside, le jeu de tactique au tour par tour rapide. Avec une campagne scénarisée en solo, le support multijoueur et un éditeur de cartes intégré, la lutte pour la victoire ne s’arrête jamais. Choisissez votre Commandant, rassemblez vos forces et combattez pour la victoire.

Entrez sur le champ de bataille avec Warside, une itération moderne de la formule classique des tactiques au tour par tour. Expérimentez une campagne épique en mode histoire. Choisissez entre Commandants légendaires, chacun avec des styles de jeu uniques et dévastateurs Pouvoirs de Combat. Maîtrisez le champ de bataille avec un vaste éventail de terrains et d’unités. Le tout animé avec art en pixels magnifique.

Choisissez votre commandant, rassemblez vos forces et frayez-vous un chemin vers la victoire. Foncez sur le champ de bataille avec chars et artillerie. Maîtrisez les mers avec sous-marins et navires de guerre. Conquérir les cieux avec hélicoptères et avions à réaction. Commandez une variété d’infanteries spécialisées, y compris snipers, médecins, équipes de mortier, et saboteurs.

12 Commandants Jouables

Choisissez parmi 12 commandants, chacun avec compétences passives uniques et révolutionnaire Pouvoirs de combat. Les pouvoirs de bataille peuvent être dévastateurs, mais ils nécessitent un timing précis pour avoir le plus d’impact. Choisissez judicieusement pour un effet maximal.

Campagne Histoire

Mettez à l’épreuve vos compétences dans notre campagne solo épique avec plus de 30 missions à maîtriser. Des batailles classiques, ainsi que des missions d’escorte, de sauvetage et secrètes avec des événements narratifs époustouflants. Bataille dans de magnifiques tableaux forêt, désert, et glace environnements, plus les terres désolées toxiques.

Multijoueur

Lancez des défis à vos amis et ennemis pour des moments palpitants multijoueur multiplateforme batailles. Que vous soyez côte à côte ou à des kilomètres de distance, la bataille est engagée avec à la fois local et jeu en ligne.

Points forts

Intuitif gameplay au tour par tour avec une sensation familière pour les fans des classiques.

avec une sensation familière pour les fans des classiques. 12 commandants jouables , chacun avec des capacités uniques compétences passives et Pouvoirs de Combat .

, chacun avec des capacités uniques et . Contrôle Plus de 25 types d’unités . Combattez simultanément sur terre, dans les airs et sur mer avec forces terrestres , avions , et unités navales .

. Combattez simultanément sur terre, dans les airs et sur mer avec , , et . Unités uniques à chaque faction avec des mécaniques spécifiques à chaque faction.

avec des mécaniques spécifiques à chaque faction. Campagne solo avec plus de 30 missions.

avec plus de 30 missions. Forêt , désert et neige environnements, plus les terres désolées toxiques .

, et environnements, plus les . Défiez amis et ennemis avec batailles multijoueurs . Le jeu en local et en ligne est pris en charge.

. Le jeu en local et en ligne est pris en charge. Concevez vos propres cartes avec l’éditeur de missions intégré pour le mode solo et multijoueur.

Aujourd’hui, l’éditeur tinyBuild et le développeur Hypnohead ont dévoilé The King is Watching. Le jeu sortira sur la console de Nintendo au quatrième trimestre 2024 – restez à l’écoute pour connaître la date exacte. The King is Watching est un jeu de construction de royaume en roguelite. Les joueurs devront défendre leur château contre des vagues d’ennemis.

The King is Watching est un roguelite de construction de royaume. Défendez votre château contre les vagues incessantes d’ennemis. Donnez la priorité à la production et à l’entraînement de l’armée et puisse votre peuple prospérer sous votre œil omniscient !

Les paysans de Votre Majesté sont des tire-au-flanc !

Sire ! Nous avons reçu moult signalements de paysans et ouvriers assoupis en leur labeur, et ne produisant point le strict minimum pour assurer le bon fonctionnement du royaume ! Seul votre œil vigilant leur fera comprendre l’importance du travail pour la gloire du royaume !

Votre regard royal les forcera motivera à travailler.

La singulière aptitude de vos gens à ne rien faire lorsqu’ils ne sont point surveillés vous donne un pouvoir total sur ce qu’ils produisent et quand ils le produisent !

Observez les champs de blé et vos manants commenceront à les récolter.

Regardez les casernes et les chevaliers s’entraîneront.

Supervisez les ouvriers de vos mines et forêts, et ils se décideront enfin à quérir de la pierre et du bois.

C’est votre capacité à trouver le juste équilibre entre production de ressources, formation de troupes et guilde magique qui sauvera notre royaume ! Détournez votre attention vers d’autres affaires du royaume, et la production s’interrompra.

Mon royaume pour des chaînes de production

Pour garnir la réserve royale des matériaux les plus rares qui soient, Votre Majesté doit ordonner l’édification de chaînes de production royales. Cela permettra à votre royaume de prospérer grâce à des bâtiments plus productifs et des guerriers plus aguerris, à même de défendre nos frontières !

À vous également d’ordonner le commerce de ces ressources et de rassembler un savoir magique séculaire pour renforcer nos royales défenses !

Le château royal sera défendu face aux ennemis de la Couronne !

Hélas, compte tenu des nombreux ennemis sans foi ni loi rôdant autour de votre royaume, nous devons renforcer nos défenses. Nous devons encourager l’édification d’une Guilde royale de magie et commencer à produire des sorts pour vous aider à défendre les murailles du château royal.

Nous devrons pareillement former des chevaliers et archers royaux, ainsi que des sujets moins… ordinaires, disons. Ai-je seulement mentionné à Votre Majesté la possibilité de former des dragons de farine royaux ?

Selon votre royal bon vouloir, votre style de jeu et votre stratégie, nous serons amenés à ajuster notre deck de construction. Il existe mille et une manières de défendre notre royaume, alors n’oubliez jamais ce célèbre adage : expérimenter est la clé du succès !

Datadyne a dévoilé Forge of the Fae cette semaine, et le jeu est confirmé sur Nintendo Switch. Une campagne Kickstarter a été lancée, et dès le premier jour, l’objectif de financement a été pulvérisé. Plus de 20 000 $ ont été récoltés et ce chiffre continue d’augmenter. La Switch a été incluse dans l’objectif de base de 15 000 $, ce qui signifie que nous verrons le jeu sur Switch à l’avenir. En ce qui concerne le jeu proprement dit, Forge of the Fae est un JRPG en pixel art d’inspiration celtique qui se déroule dans un monde rappelant l’Irlande des années 1800. Outre l’accent mis sur l’histoire, les joueurs peuvent s’attendre à la résolution d’énigmes et à des combats stratégiques au tour par tour. Il est également précisé que les choix des joueurs auront un impact.

Situé dans un monde inspiré de l’Irlande des années 1800, Forge of the Fae plonge les joueurs dans un récit magnifiquement conçu où les humains et les faes sont en conflit. Alors qu’une ancienne puissance se réveille et que les tensions augmentent, les joueurs suivront le voyage de Fiora, une jeune inventrice, qui découvrira les secrets de son monde tout en naviguant dans un mystère complexe et en découvrant qui elle peut devenir. Les décisions prises influenceront l’issue du jeu, donnant aux joueurs le contrôle de la direction de l’histoire et créant une expérience plus personnelle. S’inspirant des JRPG classiques, Forge of the Fae propose un système de combat au tour par tour où la stratégie règne en maître.

Les joueurs devront maîtriser les systèmes « ARC Crystal System » et « Adrenaline », qui offrent des sorts et des capacités polyvalents et personnalisables, ajoutant ainsi de la profondeur et de l’excitation au combat. Parallèlement à l’action, des énigmes complexes disséminées dans le monde encouragent l’exploration et récompensent les joueurs en leur offrant des objets puissants et une histoire cachée. L’une des caractéristiques les plus remarquables de Forge of the Fae est son monde vivant. Les cycles de jour et de nuit, les systèmes météorologiques dynamiques et les PNJ ayant leur propre emploi du temps ajoutent de la profondeur au monde du jeu et le rendent plus vivant. Les joueurs rencontreront des environnements qui évoluent au fur et à mesure de leur progression, allant de villes paisibles pendant la journée à des régions sauvages dangereuses grouillant de créatures hostiles pendant la nuit. En outre, des quêtes secondaires et des possibilités d’exploration viennent enrichir l’histoire, offrant aux joueurs des récompenses intéressantes et stimulantes.

Vous pouvez contribuer à la campagne Kickstarter de Forge of the Fae ici. Les récompenses incluent une remise anticipée de 30 %, des packs Créateur qui donnent aux donateurs la possibilité d’interagir directement avec l’équipe de développement pour concevoir des PNJ, des ennemis et des éléments du jeu tels que les chuchotements des Fae et les esprits errants, ainsi qu’un livre d’art physique exclusif à la campagne Kickstarter. De plus, bien que l’objectif principal ait été atteint, il existe des objectifs supplémentaires pour des mini-jeux, des systèmes de navigation uniques, des capacités ultimes supplémentaires et une prise en charge étendue des langues.

Gamecraft Studios a annoncé que Vampire Hunters arrivera sur Switch le 30 octobre 2024.

Tirez, empilez et tuez ! Vampire Hunters est un FPS Roguelite Survivors où les Transylvaniens les plus coriaces empilent des armes pour abattre des monstres avec une puissance de feu extrême. Collectez de nouvelles armes, améliorez-les et dominez en explorant de nouveaux niveaux dans ce FPS rétro inspiré de Bullet Heaven.

Empilez jusqu’à 14 armes pour obtenir une puissance de feu phénoménale.

Collectionnez toutes les armes à feu, du revolver classique au tuyau d’eau bénite à haute pression.

Améliorez, améliorez, améliorez !

Tuez des vampires, des démons et tout ce qui est mort-vivant par milliers.

Explorez chaque environnement steampunk unique de la Transylvanie.

Appréciez ce mélange inédit de FPS à l’ancienne avec le gameplay unique de Vampire Survivors.

Headbang Club prépare DeathTower sur Nintendo Switch. DeathTower est un RPG tactique roguelite avec un style isométrique en 2,5D. Les joueurs ont pour mission d’explorer chaque étage d’une mégastructure en utilisant la furtivité, le piratage et les armes.

DeathTower est un tactical RPG roguelite en pixel art isométrique. Traversez les différents étages avec les moyens du bord et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet. Mais prenez garde lors de votre ascension, car votre corps risque d’être détruit, vous forçant à recommencer l’aventure ! Après une opération de nettoyage ayant mal tourné, Ikarus se trouve embarqué malgré lui dans une aventure aux confins d’espaces vertigineux. Qui est Phi, la mystérieuse µbot qui hante ces lieux interdits ?

Pour atteindre votre objectif, vous pourrez infiltrer les lieux, mais aussi compter sur un arsenal dévastateur. Armes de mêlée, coups spéciaux, armes lourdes… vous n’aurez que l’embarras du choix, mais attention, vous ne pourrez pas tout emporter ! Bâtie en des temps immémoriaux, la tour recèle bien des mystères. Si elle fonctionne de façon autonome, il vous sera toutefois possible de la reprogrammer pour couvrir votre fuite. Utilisez ses nanomachines pour amplifier vos capacités, vous dissimuler ou encore invoquer des créatures biomécaniques.

Explorez les étages secrets de la mégastructure. Réputés vides, ils contiennent toutefois leurs écosystèmes spécifiques qui servent les maîtres de la tour. Découvrez un monde alternatif, doté de ressources, d’enjeux et de dynamiques qui lui sont propres et qu’il vous faudra comprendre pour aller toujours plus vite et plus haut.

Le jeu est développé au fur et à mesure des mises à jour. Pas de fausses promesses, nous communiquerons en toute transparence sur ce que nous comptons faire et sur ce que nous aimerions entreprendre si nos moyens nous le permettent.

Contenu prévu :

– 6 personnages jouables.

– Une trentaine d’ennemis ayant tous leurs spécificités.

– 4 biomes très différents, comportant des défis uniques et leur boss respectifs.

– Une dizaine de mini boss.

– 75 armes.

– 75 hacks permettant d’attaquer, défendre, manipuler le terrain et invoquer des créatures terrifiantes.

– 10 arbres de classes fluides, comptant en tout 75 compétences.

Projets potentiels : dépasser les 100 armes, 100 hacks, passer à 7 personnages jouables.

Crow Country, l’un des derniers jeux de SFB Games, développeur de Snipperclips, est désormais confirmé sur Nintendo Switch. L’attente ne sera pas longue pour celui-ci puisqu’il sera lancé le 16 octobre 2024. Crow Country est un jeu de survie et d’horreur. Les joueurs enquêteront sur la tranquillité d’un parc à thème abandonné tout au long du jeu.

1990. Deux années se sont écoulées depuis la disparition mystérieuse d’Edward Crow et la fermeture soudaine de Crow Country, son parc d’attractions…

Le silence est brisé à l’arrivée de Mara Forest, la jeune femme que vous incarnez. Vous n’avez pas d’autre choix que de vous enfoncer dans les ténèbres de Crow Country pour y trouver des réponses… Surmontez les casse-têtes et les énigmes de ce jeu d’horreur et de survie pendant votre enquête au parc d’attractions abandonné. Ne vous laissez pas duper par les environnements fantaisistes, Crow Country cache de terribles secrets. Revenez sur vos pas au fur et à mesure que vous débloquez des zones pour déceler des nouveautés. Petit à petit, découvrez la raison de la fermeture du parc, mais aussi l’emplacement d’Edward. Vous avez entendu des choses troublantes, mais ce ne sont que des rumeurs… pas vrai ?

Si vous préférez trouver les corbeaux et admirer les environnements, le mode Exploration est fait pour vous. Vivez l’aventure sans craindre d’être pris en embuscade par les mystérieux monstres de Crow Country. Si vous saviez ce que sont vraiment ces monstres… Jusqu’où quelqu’un peut-il aller pour suivre son ambition ? Certains péchés sont-ils impardonnables ? Une histoire d’orgueil imprudent et d’avarice humaine, et vous voilà au cœur de celle-ci…

Qui êtes-vous vraiment, Mara Forest ?

Adam Vian, directeur créatif chez SFB Games, a déclaré à propos de la nouvelle d’aujourd’hui : » Nous sommes vraiment impatients que Crow Country sorte sur Switch, je pense qu’il correspond parfaitement à la console. Après notre lancement très réussi en début d’année, nous voulons vraiment que le jeu soit disponible pour tout le monde ! Et il n’y a sûrement pas de meilleur moment pour récupérer Crow Country qu’Halloween… »

Le jeu sera vendu sur l’eShop de la Switch au prix de 19,99 $ / 16,75 £ / 19,49 € / 19,99 $, et il inclut pour la première fois la localisation japonaise.

Diesel Legacy : The Brazen Age, qui avait déjà été annoncé sur Switch, a obtenu sa date de sortie aujourd’hui. Maximum Entertainment a en effet annoncé que le jeu sortirait sur Nintendo Switch le 3 décembre 2024. Diesel Legacy : The Brazen Age, un jeu de combat coopératif 2v2, a été révélé pour la Switch en juin 2023. Outre un système à trois voies, le titre propose également une toile de fond Dieselpunk dessinée à la main.

Diesel Legacy : The Brazen Age reprend la formule classique des jeux de combat et la bouleverse en plaçant les matchs en coopération 2v2 en local et en ligne au centre de l’arène. Le jeu propose des personnages jouables distincts, de nombreuses scènes variées et un mode histoire, offrant plusieurs méthodes d’attaque pour chaque équipe.

Diesel Legacy : The Brazen Age sera lancé avec dix personnages différents, dont deux n’ont pas encore été dévoilés. Grâce au netcode RealMatch rollback, les matchs sont pratiquement exempts de lag, ce qui permet à chaque coup de poing d’être parfaitement fluide dans chaque match en ligne. Diesel Legacy : The Brazen Age propose également un mode d’entraînement complet permettant aux joueurs d’affiner leurs compétences face à des adversaires IA.

Astlibra Revision s’apprête à s’étendre sur Nintendo Switch avec le DLC Astlibra Gaiden : The Cave of Phantom Mist. Il sera disponible le 17 octobre 2024. Astlibra Gaiden présente une nouvelle protagoniste féminine. Pendant plus de 20 heures de jeu, les joueurs pourront s’attaquer à des donjons générés aléatoirement.

Prenez le contrôle de la fille timide du boulanger pour relever le défi de de donjons générés aléatoirement dans une boucle de gameplay dans le style des roguelikes. Renforcez votre personnage avec plusieurs méthodes et utilisez de toutes nouvelles attaques magiques pour battre vos ennemis et vous détendre. Chaque jour, elle suivait la même routine et balayait devant l’échoppe de ses parents. Cette jeune fille recluse ne pouvait qu’admirer de loin le travail accompli par la Guilde héroïque de la ville. Mais lorsque les membres de la Guilde commencent à disparaître, elle n’a pas d’autre choix que de se jeter dans le conflit, suivant leurs traces pour retrouver sa petite sœur malade. Voici l’histoire du combat d’une fille ordinaire.

The Wild Gentlemen a confirmé aujourd’hui son intention de sortir Chicken Police : Into the Hive sur consoles, notamment sur Switch. Ces versions arriveront quelque temps après l’édition PC, dont la sortie est prévue le 7 novembre. Chicken Police : Into the Hive est un jeu de détective « point and cluck » de type film noir. Il fait suite au titre précédent, Chicken Police : Paint it Red, sorti sur Switch en 2020.

Une folle histoire de morts, d’amitié, de complot et… de poulets ?! Deux coqs détectives sont sur le point de s’aventurer dans le milieu de la pègre des insectes pour révéler un complot mondial, tout en affrontant leurs propres démons dans cette satire animalière à l’ambiance d’un film noir. Chicken Police – Dans la Ruche ! est une aventure au scénario riche centré sur les personnages. Dans une ambiance de film noir, vous devez révéler un complot mondial complexe en réunissant des indices, en interrogeant des suspects et en résolvant des énigmes.

Sonny et Marty, les inspecteurs les plus coriaces de la Contrée sauvage, sont sur le point de se lancer dans la plus grande affaire de leur vie, qui les mènera dans le milieu de la pègre des insectes et les forcera à affronter les moments les plus sombres de leur passé.

L’âme du jeu est insufflée par plus de 30 personnages auxquels vous pourrez parler, qui ont tous été minutieusement développés et 100 % doublés. La Contrée sauvage est un monde doté d’une Histoire millénaire qui regorge de mystères et d’événements fascinants. Explorez la ville de Clawville et découvrez les cultures hautes en couleur, les traditions, les désirs et les peurs de ses habitants anthropomorphes.

Vous pouvez déambuler dans Clawville à votre guise. En plus de l’histoire principale, effectuez de nombreuses quêtes secondaires, explorez de multiples chemins, résolvez des problèmes de différentes façons et jouez l’aventure encore et encore pour résoudre absolument tous les secrets.

Vous allez plonger dans une histoire qui affectera le sort de toute une ville, voire de tout un monde, mais qui est néanmoins très réelle et « humaine ».Des meurtres, des trahisons, des complots, des morts, des amitiés et même l’amour vous attendent dans cette aventure dramatique et absurde.

La Contrée sauvage est sens dessus dessous ! Des émeutes, des combines suspectes, des politiciens corrompus et une psychose collective ! Sonny et Marty, les deux célèbres inspecteurs poulets, doivent s’occuper d’une affaire qui les mène dans la Ruche, un ghetto fortifié où vivent les insectes.

Dans ce lieu où la misère et l’oppression prospèrent, ils découvrent un complot mondial tout en affrontant leurs propres démons. La question est : vont-ils réussir à rester « humains » jusqu’au bout ? Ou vont-ils devoir faire parler leur sauvagerie pour remettre le monde sur le droit chemin ?

Découvrez plus de 30 personnages entièrement doublés

Explorez librement la ville et ses plus de 35 lieux

Récupérez des indices, analysez les preuves et interrogez des suspects

Résolvez des problèmes de différentes façons, souvent avec des conséquences différentes

Concentrez-vous sur la mission principale ou plongez-vous dans une foule de quêtes secondaires

Jouez l’histoire encore et encore pour découvrir tous ses secrets cachés

Prouvez que vous êtes le coq le plus coriace de la Contrée sauvage !

Rogueside annonce que Best Served Cold sera disponible sur Switch. Aucune date de sortie n’a été communiquée. Best Served Cold est un jeu de meurtre et mystère narratif. L’action se déroule dans la capitale fictive du Tzaran, Bukovie, où les joueurs jouent le rôle d’un barman dans un bar clandestin où se réunissent des suspects et des témoins potentiels. Le jeu consiste à résoudre une série de meurtres en recueillant des indices auprès des clients locaux.

Rencontrez une galerie fascinante de personnages intrigants cherchant soit du réconfort, soit à semer le trouble dans « The Nightcap », un bar réputé pour attirer une clientèle variée qui traverse toutes les couches sociales. Prêtez une oreille attentive à vos clients et créez des liens en découvrant leurs histoires personnelles – vous tomberez sans doute sous le charme de ces personnages captivants, mais vous devrez tout de même soutirer des confessions et découvrir des indices malgré les amitiés que vous nouez. Souvenez-vous, même les lèvres les plus scellées peuvent être déliées avec le bon mélange de charme, de persuasion et d’alcool.

À la fin de chaque journée, vous vous retrouverez dans votre appartement avec un tableau d’indices qui affiche les preuves que vous avez collectées. Reliez les indices entre eux pour faire de nouvelles déductions que vous pourrez apporter au bar le lendemain afin d’interroger les clients tout en apaisant leur humeur en servant les bons cocktails et en prêtant une oreille compatissante. Construisez votre dossier pièce par pièce, puis présentez vos conclusions pour résoudre une série de palpitantes enquêtes de meurtre.

Dans Best Served Cold, vous découvrirez un monde richement conçu, inspiré par la renaissance culturelle et artistique du Bucarest des années 1920. Les personnages intrigants que vous rencontrez au Nightcap – un bar clandestin situé dans le sous-sol d’une librairie huppée – vous serviront de prisme pour comprendre une ville où des bouleversements culturels, politiques et économiques fragmentent l’ordre ancien, créant de nouvelles tensions dans un monde en mutation. Apprenez comment ce contexte s’entrelace avec la vie de vos clients et l’énigme d’un meurtre dans lequel vous avez été plongé, dans une histoire créée par les écrivains Joshua Aldred et Thomas Welsh, connu pour son travail sur Cloudpunk.

La directrice artistique Antje Van den Heuvel a déclaré aujourd’hui : « Nous avons créé un monde atmosphérique rempli de personnages fascinants que les joueurs vont adorer connaître en leur servant leurs boissons préférées, ainsi qu’un mystère intriguant qui va vous accrocher et vous entraîner dans tous les rebondissements. »

North Tokyo travaille sur une version Switch de Ties : Soul Link. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été fixée. Ties : Soul Link est un jeu Metroidvania en 2D qui combine action RPG et aventures de plateforme. Le jeu raconte l’histoire d’un monde en décomposition qui se déroule en 2097.

Histoire émotionnelle et décisions impactantes : Vivez une narration profonde où vos choix façonneront le destin de Kiro et Chloe.

: Vivez une narration profonde où vos choix façonneront le destin de Kiro et Chloe. Équipement et personnalisation : Équipez Kiro d’une variété d’épées, d’armures et de runes pour adapter votre style de jeu et affronter des ennemis impitoyables dans un environnement sombre et exigeant.

: Équipez Kiro d’une variété d’épées, d’armures et de runes pour adapter votre style de jeu et affronter des ennemis impitoyables dans un environnement sombre et exigeant. Voyage : Visitez différentes villes où les paysages urbains cyberpunk se mêlent aux ruines nordiques, à la culture japonaise, à la mythologie grecque et aux influences perses.

: Visitez différentes villes où les paysages urbains cyberpunk se mêlent aux ruines nordiques, à la culture japonaise, à la mythologie grecque et aux influences perses. Exploration et secrets : Découvrez des villes vibrantes pleines de secrets, de collectibles et de casse-têtes stimulants qui mettront vos compétences à l’épreuve.

: Découvrez des villes vibrantes pleines de secrets, de collectibles et de casse-têtes stimulants qui mettront vos compétences à l’épreuve. Système dynamique jour et nuit : Vivez dans un monde qui évolue au fil du temps, modifiant l’environnement et le gameplay en fonction du cycle jour-nuit.

Les personnes souhaitant soutenir Ties : Soul Link pourront le faire par le biais d’une campagne Kickstarter, disponible ici. Des récompenses physiques seront disponibles, notamment un livre d’art à couverture rigide de 200 pages, une peluche Kiro de 27 cm de haut et une statue de Kiro de 20 cm de haut, en édition très limitée. Les récompenses numériques comprennent une édition numérique spéciale du jeu contenant la bande originale, ainsi que des skins exclusifs comme le Dark Kiro et le Red Fox Kitsune.

Soul Stalker sera lancé sur Switch ce mois-ci, comme le confirme un listing de l’eShop. Il sera prêt le 24 octobre 2024. Si le nom de Soul Stalker vous semble familier, c’est parce que nous en avons parlé lorsque Premium Edition Games a annoncé sa prochaine liste de sorties physiques sur Switch. Nous savons désormais que le jeu sera d’abord lancé en version numérique dans quelques semaines. Soul Stalker est un roguelike de survie inspiré de jeux comme Vampire Survivors et Paper Mario.

Tuez des âmes effrayantes, faites évoluer vos armes et progressez dans le hub de la Soul Stalker Society pour devenir une force de la nature inarrêtable.

Soul Stalker est un roguelike au paradis des balles dans lequel vous incarnez le gardien de fantômes liés à la vie éternelle sur terre. Maniez simultanément 4 à 6 armes pour repousser des vagues d’apparitions déterminées à vaincre vos amis pleins d’entrain. Choisissez parmi un éventail de 21 personnages, 35 armes, 84 bibelots et 21 animaux de compagnie pour créer votre personnage ultime !

Tuez des âmes effrayantes, faites évoluer vos armes et progressez dans le hub de la Soul Stalker Society pour devenir une force de la nature inarrêtable.

Hound Pick Games et HomeBearStudio s’apprêtent à mettre NAIRI : Rising Tide sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 16 octobre 2024. NAIRI : Rising Tide est une nouvelle aventure narrative de type puzzle. Il fait suite à NAIRI : Tower of Shirin, lancé il y a quelques années sur Nintendo Switch.

Explorez une ville-oasis animée remplie de personnages charmants, de ruines oubliées et de sombres conspirations dans le deuxième chapitre de NAIRI, une aventure narrative et d’énigmes qui raconte la quête périlleuse de Nairi pour sauver sa famille. Naviguez à travers des donjons d’énigmes complexes ! Utilisez la nouvelle ceinture à outils pour combiner des objets de manière inventive et résoudre des énigmes ! Récupérez des pièces pour recruter des personnages, découvrir des secrets cachés et personnaliser votre expérience avec des indices utiles et des systèmes de carte !

Après les événements de NAIRI : Tower of Shirin, Nairi poursuit sa quête pour sauver sa famille. Alors qu’elle et ses compagnons tentent de surmonter les nombreux dangers de la ville corrompue de Shirin, une prophétie apocalyptique menace de tout dévorer. Plongez dans une aventure pleine de charme, d’exploration et d’adorables animaux. Un monde coloré et dessiné à la main, regorgeant de personnages uniques, vous attend !