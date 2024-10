Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 30XX – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Alan Wake Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Arcade Archives Darius – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Darius II – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Highway Race – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Legend of Kage – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Megablast – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Sea Fighter Poseidon – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Space Cruiser – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Space Seeker – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Water Ski – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Wild Western – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Effie – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base : $24.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Figment 1 + Figment 2 – $3.59 (prix de base : $39.99)

– Fisti-Fluffs – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Frog Detective: The Entire Mystery – $10.97 (prix de base : $19.95)

– Frogun – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $13.74 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Giga Wrecker Alt. – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Growth – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Harmony: The Fall of Reverie – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Horizon Chase 2 – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Islanders – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Kaiju Wars – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Kao the Kangaroo – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Lacuna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Magical Drop VI – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Monomals – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn – $13.49 9was $29.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Phogs – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Planet of Lana – $12.99 (prix de base : $19.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Severed – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $3.89 (prix de base : $29.99)

– Soulvars – $3.39 (prix de base : $16.99)

– Source of Madness – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Sprout Valley – $1.99 (prix de base : $17.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist II – $19.49 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Stick it to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Sword of the Necromancer – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tchia – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Knight Witch – $6.79 (prix de base : $19.99)

– The Last Hero of Nostalgia – $12.49 (prix de base : $24.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.49 (prix de base : $29.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– The Testament of Sherlock Holmes – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Trinity Fusion – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Under Night In-Birth II Sys:Celes – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Wavetale – $7.49 (prix de base : $29.99)

– World End Syndrome – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)