Disponible depuis début septembre sur Nintendo Switch, puis retiré depuis le 23 septembre sans aucune raison (voir ici), on découvre une bonne nouvelle pour le jeu.

Spike Chunsoft, Inc. a annoncé aujourd’hui que le BAKERU sortira en édition physique sur Nintendo Switch en Amérique du Nord et en Europe le 25 février 2025. BAKERU est développé par Good-Feel, avec Etsunobu Ebisu en tant que producteur et Tadanori Tsukawaki en tant que réalisateur.

Les fans peuvent précommander la version physique de BAKERU pour Nintendo Switch dès maintenant sur les boutiques en ligne de Spike Chunsoft UK/EU pour 39,99€. En commandant BAKERU sur les boutiques en ligne de Spike Chunsoft au Royaume-Uni et en Europe, vous obtiendrez également un poster papier A3 double face exclusif de BAKERU. Poster plié pour l’expédition

Une catastrophe frappe le Japon. Tout a commencé lorsque Bakeru le Tanuki a rencontré Sun du clan Isun par une nuit d’orage. Il est pris dans un fléau qui secoue tout le pays. Bakeru apprend que l’Oracle Saitaro et ses troupes du Festival utilisent un étrange festival pour prendre le contrôle du Japon. Il jure de partir en voyage avec Sun pour ramener la paix au Japon. Pour libérer le Japon de l’emprise des esprits maléfiques, l’aventure de Bakeru dans 47 préfectures japonaises commence.

Dans ce jeu d’action, incarnez le personnage principal Bakeru et partez à l’aventure dans les 47 préfectures du Japon pour vaincre les diaboliques troupes du festival et rétablir la paix. Il y aura des batailles avec des héros de contes de fées et des robots géants. Vous pouvez riposter à l’aide de votre tambour taiko et, si vous obtenez une licence Henge, utiliser le pouvoir de transformation des Tanuki pour prendre différentes formes. Le jeu présente l’atmosphère vibrante et dynamique du Japon, ainsi que des étapes difficiles qui mettent en valeur les caractéristiques uniques de chaque région.