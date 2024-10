La version Nintendo Switch d’Amber Isle connaît un retard de dernière minute.

Initialement prévue pour le 17 octobre chez nous, cette version hybride sera lancée finalement le 21 novembre. Les autres versions du jeu ne semblent pas affectées. Dans un communiqué publié sur les médias sociaux par Team17, il est expliqué qu’il y a des « problèmes de performance spécifiques à la console » à régler. Il est également mentionné que le jeu « a besoin de plus de temps pour atteindre nos normes de haute performance » sur Nintendo Switch.

We’ve moved Amber Isle’s Nintendo Switch release date to 21st November due to console-specific performance issues. Read our full statement below:

Please note: This Switch date change has no impact on our Steam version or our Steam release date of October 10th. We wanted to… pic.twitter.com/WXJZViMWEz

— Team17 (@Team17) October 8, 2024