Outright Games, éditeur majeur de divertissements interactifs pour toute la famille, sous licence Paramount Consumer Products, vient d’annoncer la sortie officielle de Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu, un jeu situé dans l’univers de la série Bob l’éponge de Nickelodeon. Les fans peuvent désormais célébrer le 25e anniversaire de la série en devenant le citoyen le plus rose et le plus déjanté de Bikini Bottom dans cette nouvelle aventure solo en bac à sable. Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu est disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam.

Les joueurs incarnent Patrick pour voir le monde par ses yeux, créer de nouvelles aventures délirantes qui défient les lois de la physique, rencontrer ses amis et accomplir des quêtes plus drôles les unes que les autres. Lancer des transats, utiliser un canon à eau et chasser les importuns à coup de rots pour nettoyer le troisième coin de bronzage favori de Carlo Tentacule ; faire du parachutisme avec Sandy et utiliser une aile volante, un parachute ou un parasol pour éliminer des cibles et atteindre une aire d’atterrissage mouvante. Tout au long du jeu, les joueurs pourront débloquer de nombreux costumes et repérer des Easter Eggs tels que la tombe de Smitty Werbenjägermanjensen, les lunettes de soleil infinies de Carlo Tentacule, des tartes aux bulles et bien d’autres encore.

Les joueurs peuvent explorer les rues de Bikini Bottom dans un monde en 3D haut en couleur et visiter des lieux emblématiques comme le centre-ville, la rue Conque, le champ des méduses, le fast-food Coliseum, l’université de Bikini Bottom ou la décharge. Le jeu offre également des ajouts notables à certains lieux de la série, comme le patio de crabe (une extension du pâté de crabe) ou le défouloir dans la salle de rage de Madame Puff.

Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu est entièrement doublé par les acteurs originaux de Bob l’éponge : Bill Fagerbakke (Patrick), Tom Kenny (Bob), Rodger Bumpass (Carlo Tentacule), Clancy Brown (M. Krabs) et bien d’autres encore !

« Nous sommes heureux de célébrer le lancement de Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu », déclare Stephanie Malham, directrice générale chez Outright Games. « C’est un véritable honneur de pouvoir donner vie à une franchise aussi emblématique que Bob l’éponge. Il n’est jamais simple d’adapter un personnage aussi populaire que Patrick Étoile et nous souhaitions à la fois créer une expérience qui reflète la vision du monde de Patrick et offrir aux fans un formidable terrain de jeu pour laisser libre cours à leur imagination. »

Lancé le 17 juillet 1999, Bob l’éponge est à l’origine de personnages inoubliables, d’expressions et de mèmes emblématiques de la pop culture, de longs métrages, de produits dérivés et d’une comédie musicale à Broadway récompensée par un Tony Award. Portée par ses fans dans le monde entier, Bob l’éponge est une création de Stephen Hillenburg produite par Nickelodeon, une société basée à Burbank, Californie. La série animée raconte les aventures nautiques et souvent absurdes de l’incurable optimiste Bob l’éponge et de ses amis sous-marins.

Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu a été annoncé au mois d’août dernier dans le cadre de l’événement Nintendo Direct: Partner Showcase. Depuis cette date, la bande-annonce du jeu a été visionnée par plus de 2 millions de personnes dans le monde entier. Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu est disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam.