Nintendo vient de commencer la distribution de la dernière mise à jour de la Switch, et la version 19.0.0 est en cours de déploiement partout dans le monde.

Il s’agit d’une autre mise à jour qui n’apportera pas grand-chose aux propriétaires de systèmes. Nintendo nous donne les mêmes informations que celles que nous avons l’habitude de voir ces derniers temps, à savoir que les dernières améliorations de la stabilité ont été mises à disposition.

La mise à jour Switch version 19.0.0 contient des notes de correction : « des améliorations générales de la stabilité du système ont été apportées afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. »

Si vous souhaitez télécharger immédiatement la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du système, accéder à l’onglet « Système » et sélectionner l’option « Mise à jour du système ». Le téléchargement ne devrait pas être long, étant donné l’absence de changements et de fonctionnalités majeurs. Notez que pour la plupart des utilisateurs, la version 19.0.0 se téléchargera automatiquement et vous recevrez éventuellement un message vous invitant à l’installer.