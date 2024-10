L’éditeur NIS America et le développeur FURYU Corporation ont lancé REYNATIS sur Nintendo Switch à la fin du mois de septembre, vous pouvez lire notre test ici.

REYNATIS est un RPG magique rempli d’action, où deux personnes avec des perspectives différentes se battent pour leurs idéaux dans une reconstitution réaliste du Shibuya moderne, à Tokyo.

Il y a également une série de DLC disponibles pour REYNATIS et NIS America nous les présente avec une nouvelle bande-annonce.

Nous sommes en 2024. À Shibuya, Tokyo, la loi sur la réponse à la magie criminelle a imposé un couvre-feu interdisant aux citoyens de sortir la nuit. Cependant, cette règle a été rapidement ignorée, et peu de gens la font respecter.

Marin Kirizumi est un sorcier qui a grandi opprimé par les autres en raison de ses pouvoirs magiques. « Si tu deviens le plus fort, tu seras libéré. » Suivant ces mots laissés par son père, il arrive à Shibuya la nuit.

Lorsque Sari Nishijima a découvert sa magie, elle a décidé d’utiliser ses pouvoirs pour maintenir l’ordre. Elle suit son propre sens de la justice pour protéger Shibuya des forces aux idéaux dangereux et des drogues illégales qui transforment les gens en monstres.

Marin, qui cherche la libération. Sari, qui considère l’oppression des sorciers comme une justice. L’histoire de REYNATIS commence lorsque ces deux personnages se rencontrent à Shibuya, un endroit où les cultures et les idées se mélangent.

Les mondes entrent en collision lorsque le sorcier rebelle Marin et l’officier de la M.E.A., Sari, se rencontrent dans les rues animées de Shibuya. Sous les lumières brillantes de la nuit, ils se battent pour ce en quoi ils croient, à la frontière entre le fantastique et la réalité, la liberté et l’ordre.

Dans un monde où la magie est crainte, vous devrez choisir quand cacher vos pouvoirs ou les libérer pour semer le chaos parmi vos ennemis. Ces individus doués doivent-ils être régulés, ou être libres d’utiliser leurs pouvoirs à leur guise ? Assistez au choc entre les sorciers et la loi dans REYNATIS !