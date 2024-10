La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR) et Performance Designed Products LLC (PDP), annonce le lancement de la manette sans fil pour Nintendo Switch Boo Hoo. Elle est disponible au prix de 59,99 € sur www.pdp.com et chez les revendeurs partenaires. L’étui de voyage pour Nintendo Switch Boo Hoo Plus GLOW sort également aujourd’hui au prix de 19,99 €.

“Notre manette sans fil Boo Hoo est un cadeau idéal pour les joueurs sur Switch” a déclaré Billy Brisebois, PDP Brand Manager de Turtle Beach Corporation. “Nous avons hâte que les fans et les collectionneurs éteignent la lumière et découvrent son design unique phosphorescent tout en jouant avec style.”

La manette sans fil Boo Hoo est décorée avec des motifs uniques qui brillent dans le noir après avoir été exposés à la lumière.

Dotée d’une autonomie de 40 heures, elle accompagnera les joueurs lors de longues sessions. Elle dispose également de capteurs de motion control, d’une portée sans fil à faible latence de 9 mètres, et de deux boutons arrière programmables.

PDP a aussi créé le nouvel étui de rangement Boo Hoo Plus GLOW pour Nintendo Switch à l’effigie du fantôme préféré des joueurs.