Hamster a annoncé que la prochaine sortie d’Arcade Archives sur Nintendo Switch est POWER SPIKES. Il s’agit d’un jeu de sport initialement développé et sorti sur Arcade par Video System en 1991 au Japon. Sur Nintendo Switch, POWER SPIKES sera lancé le 10 octobre et coûtera 6,99€ / £6,29 / $7,99 / 838¥.

Power Spike est une série de jeux vidéo de volleyball, développée par Video System, lancée initialement avec Super Volleyball en 1989. Sa suite la plus connue est Power Spikes II (1994), sortie sur des plateformes comme Neo-Geo et en arcade. Le jeu se distingue par deux modes : un mode classique de volleyball humain et un mode futuriste où des robots s’affrontent avec des coups spéciaux et des mécanismes de jeu inspirés des jeux de combat.

Le mode robot est particulièrement est le plus marquant, introduisant des éléments d’action plus intenses comme des attaques spéciales, ce qui rend le jeu plus « bourrin » et dynamique. Le jeu est surtout apprécié pour ses graphismes corrects pour l’époque, mais il est critiqué pour sa jouabilité parfois trop simpliste et répétitive​