Jackbox Games annonce aujourd’hui que son jeu de sondages et devinettes The Jackbox Survey Scramble sortira le jeudi 24 octobre, et fera rire toute la famille sur Steam (Mac / Windows / Linux), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Epic Games, Amazon Fire TV et Apple TV au prix de 9,99€.

En amont de la sortie, les amateurs de sondages pourront avoir un aperçu de The Jackbox Survey Scramble dans le cadre du Steam Néo Fest, qui se déroulera du 14 au 21 octobre, avec une démo gratuite qui comprendra deux des quatre modes du jeu : Hauts et bas et Carrés.

Dans The Jackbox Survey Scramble, les joueurs doivent élargir leurs horizons pour deviner les réponses du sondage ! Avec de vrais sondages auprès de vraies personnes du monde entier, The Jackbox Survey Scramble change constamment en fonction des réponses soumises par les joueurs.

The Jackbox Survey Scramble sera disponible en français, italien, allemand, espagnol et portugais du Brésil. Les réponses aux sondages proviennent de joueurs des régions correspondant à la langue sélectionnée.

À son lancement, The Jackbox Survey Scramble comprendra quatre modes de jeu et des options de personnalisation. Davantage de modes seront ajoutés par le biais d’une mise à jour gratuite avant la fin de l’année.