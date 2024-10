ANTONBLAST était initialement prévu pour une sortie le 12 novembre sur Nintendo Switch.

Malheureusement, les développeurs se trouvent en plein dans la trajectoire des ouragans Helene et Milton. Bien qu’ils soient tous sains et saufs, les ouragans ont affecté leur accès à l’électricité et conditions de travail.

Par conséquent, ANTONBLAST a été repoussé au 3 décembre 2024. Tony Grayson, chef de studio et directeur d’ANTONBLAST, a partagé un communiqué expliquant la nouvelle. Il a également annoncé une nouvelle démo qui arrivera sur Steam le mois prochain et, espérons-le, sur Switch peu de temps après (en fonction de l’approbation de Nintendo).

Tony, responsable du studio Summitsphere et directeur sur ANTONBLAST.

Summitsphere est un studio enraciné dans le sud-est des États-Unis, et comme vous l’avez probablement entendu, les ouragans Helene et Milton ont particulièrement dévasté cette région. Des efforts de secours sont en cours pour les personnes touchées, et nous partageons des liens vers certaines de ces initiatives afin que vous puissiez contribuer si vous le souhaitez.

En ce qui nous concerne, nous sommes heureusement tous en sécurité… mais les ouragans ont directement et indirectement affecté plusieurs membres de notre équipe et leur capacité à travailler, certains étant privés d’électricité pendant plusieurs semaines.

J’ai personnellement déclaré que l’équipe n’a aucun intérêt à sortir une version d’ANTONBLAST qui ne soit pas la meilleure possible. C’est pourquoi nous avons pris la décision difficile de reporter la sortie du jeu, initialement prévue pour le 12 novembre, au 3 décembre.

Je comprends que devoir attendre encore un peu plus soit décevant…

Pour compenser, je suis heureux d’annoncer que nous allons proposer une démo One Blast, jouable lors du Steam Next Fest la semaine prochaine. Cette démo proposera une Boiler City entièrement repensée, ainsi que le Slowroast Sewer, jamais jouable auparavant (et peut-être quelques autres surprises).

Nous allons également faire tout notre possible pour proposer la démo One Blast sur Nintendo Switch dans les prochaines semaines, sous réserve de l’approbation de la plateforme.

Nous, tous chez Summitsphere, avons hâte de vous apporter ANTONBLAST très bientôt. Merci pour le soutien indéfectible que vous nous avez montré.

—Tony Grayson, au nom de Summitsphere