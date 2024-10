Laissez la romance circuler entre votre évier, votre téléphone et… les vacances elles-mêmes à l’occasion de la Saint-Valentin.

Team17 Digital et le développeur de Los Angeles Sassy Chap Games ont annoncé que leur simulateur de rencontres en mode sandbox, Date Everything!, sortira le 14 février 2025 sur PC, Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

La nouvelle date de sortie a été révélée dans la bande-annonce de l’annonce « State of Build », où le designer principal Ray Chase partage les avancées de l’équipe au cours des derniers mois, l’état actuel du jeu, des personnages inédits et certaines découvertes inattendues pendant le développement.

Date Everything! permet aux joueurs d’explorer un monde où même les objets les plus ordinaires offrent des possibilités romantiques. Équipés des lunettes « Dateviator », les joueurs peuvent discuter avec tout, du panier à linge à l’air lui-même, découvrant des personnalités et des résultats uniques.

Date Everything! inclut les caractéristiques suivantes :