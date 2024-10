Dead Tomb est un jeu développé par 8-bit Legit, une entreprise qui souhaite créer des jeux dans un style très rétro. Oublions toutes les innovations et avancées et retournons au XXe siècle avec ce jeu sorti le 26 janvier 2024.

Une aventure retro pavée de bonnes intentions

Dans cet opus, nous incarnons un voyageur spatio-temporel qui est chargé d’enquêter sur la glaciation qui se déroule 10 000 avant JC. Malheureusement, sur le chemin, nous rencontrons un problème et sommes forcé d’atterrir en Égypte, 1300 avant JC. Alors que nous réparons notre vaisseau, des gardes du pharaon Seti 1e interviennent. À notre réveil, nous sommes à l’intérieur de la pyramide et devons trouver un moyen d’en sortir. L’histoire est assez simple et tient sur un post-it. En réalité, elle sert à poser le décor et le contexte du jeu. Il n’est guère utile de s’y intéresser un peu plus, le jeu brille bien plus par son gameplay.

Le gameplay est exactement similaire à celui de l’époque. Nous n’avons besoin que de la croix directionnelle et les touches A et B. Lorsque nous interagissons avec des objets, un menu composé de 12 choix s’ouvre à nous. Chaque choix peut proposer différents sous-choix selon la situation ou l’objet. Il est à noter que bien que le jeu ne nous donne aucune aide sur la marche à suivre, il n’hésite pas à nous dire « pensez à autre chose » lorsque le mauvais choix est pris. Il n’y a pas de combat, de dialogue (autre que celui de l’interface) ou d’action précise. Nous devons déambuler à travers les salles, récolter divers objets et trouver leur utilité.

Le jeu est assez simple à prendre en main dû à une pauvreté au niveau des fonctionnalités. Il est à noter que comme à l’époque, il n’y a pas de réel système de sauvegarde. Le jeu présente un système à code, mais celui-ci semble n’être présent que pour la forme, pour rappeler l’ancienne époque. Le jeu n’est pas excessivement long mais il faudra bien fouiller et réfléchir, ce qui influe sur la durée du jeu selon la personne. Les morts risquent d’arriver assez souvent car certaines situations sont assez tendues si on s’y prend mal.

Fort heureusement, le jeu ne nous oblige pas à tout recommencer depuis le début lorsque nous mourrons. Nous reprenons à l’entrée de la salle où nous étions si nous choisissons de continuer plutôt que de quitter.

Le jeu est assez difficile dans le sens qu’il faut surtout explorer et interagir avec un ensemble d’objets et voir toutes les possibilités avec tel objet. Les objets pouvant être utilisés avec d’autres objets, il faut faire preuve d’un minimum de logique afin de déterminer quoi faire. Les morts risquent d’être assez fréquentes pour cette raison et il va souvent falloir revenir en arrière afin de voir ce que nous avons raté.

Mis à part cela, le jeu n’est pas spécialement long et peut se finir en un après-midi.

Un jeu à la technique rétro

Pour les standards d’aujourd’hui, visuellement, Dead Tomb ne brille pas du tout sur ce point-là. En effet, le jeu se voudra très similaire à un visuel proche de la période de la NES. Et c’est normal, le jeu sortant aussi sur NES en version physique (voir ici). Mais il possède tout de même plein de petits détails visuels intéressants à noter lorsque nous jouons. Fait notable, pour une raison obscure, nous pouvons choisir la bordure d’écran que nous souhaitons parmi une liste de choix limitée.

Le jeu a extrêmement peu de musique. Il n’en a que 3. L’une sert pour la fin du jeu, une autre pour les moments où nous naviguons sur la carte. Et une dernière qui nous accompagnera durant tout le jeu. La musique principale aide à nous immerger dans une ambiance pesante. Après tout, elle peut sonner assez « malaisante » par son son et sa répétitivité. Elle convient particulièrement bien à l’ambiance égyptienne. La musique servant pour la fin du jeu est plus paisible. Elle sonne le retour à la normale. Le personnage a réglé son souci, il peut enfin souffler un coup.

Dead Tomb est disponible sur l’eShop au prix de 4,63€.