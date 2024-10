En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de GOLDORAK – Le Festin des Loups (ou UFO Robot Grendizer The Feast Of The Wolves) sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Disponible depuis un an sur les autres consoles, sans avoir brillé, le jeu a été retardé au dernier moment pour ne sortir que cette semaine.

Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon. Avec l’aide d’Alcor, le prince d’Euphor va sans cesse repousser les attaques de Véga et combattre ses terribles robots, les Golgoths, envoyés pour le détruire.

Incarnez Actarus et son colossal robot à travers des combats épiques aux multiples gameplays: Pilotage du « Spazer » (module volant dans lequel se loge Goldorak), shoot-them-up vertical dans l’OVTerre d’Alcor et action/combat à la 3ème personne en contrôlant Goldorak.. Utilisez ses attaques iconiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Golgoths et sauver la terre.

– Pour la toute première fois, incarnez Goldorak et Actarus dans ce jeu d’action/aventure totalement dédié au colosse métallique.

– Exécutez et améliorez les célèbres attaques incontournables du robot géant.

– Retrouvez tous les personnages, les lieux iconiques et ennemis de la série TV.

– Une nouvelle expérience de jeu s’offre à vous grâce aux multiples phases de jeu : Action/Brawler, Shoot à la 3e personne, Shoot them up et exploration.

– La musique iconique de la série a été remastérisée et vous accompagnera tout au long du jeu