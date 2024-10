Libérez la bête qui est en vous ! L’Abomination fait son retour dans la série Darkest Dungeon. Cet alchimiste solitaire dispose d’une mécanique de combat unique, lui permettant de se transformer en un monstre terrifiant, au risque d’augmenter son niveau de stress ! Ce nouveau héros sera équipé d’objets uniques, d’armes et d’une histoire personnelle entièrement doublée, incluant des flashback jouables.

Les Catacombes invitent les joueurs à plonger leur diligence dans une mini-région souterraine oubliée pour affronter une menace corrosive et suintante. Cette région à haut risque offre néanmoins des récompenses élevées etune faction de nouveaux ennemis dégoulinants de slime et de nouveaux objets, ajoutant de la variété et du défi aux modes de jeu existants et à venir.

Le DLC payant Inhuman Bondage sera lancé en parallèle de The Hunger of the Beast Clan, le premier de trois modules thématiques du nouveau mode de jeu Kingdoms, qui arrivera gratuitement dans Darkest Dungeon II plus tard en 2024. Ce mode propose une structure de jeu complètement réimaginée, en parallèle du mode de jeu Confessions. Ici, les joueurs doivent défendre le royaume contre les incursions de nouvelles factions ennemies, en commençant par des hommes-bêtes putrides et affamés.

Darkest Dungeon II est un road trip des damnés au tour par tour. Formez un groupe, équipez votre diligence et partez à travers le paysage en décomposition dans une quête ultime pour éviter l’apocalypse. Les plus grands dangers que vous rencontrerez, cependant, pourraient venir de l’intérieur…

La suite de Darkest Dungeon, acclamé par la critique, propose de nouveaux graphismes en 3D dans le style caractéristique du jeu, une nouvelle structure de voyage basée sur la course, une version améliorée du système de combat innovant au tour par tour, quatorze héros jouables, cinq régions, cinq boss de fin et un centre de méta-jeu (« L’autel de l’espoir ») avec des améliorations permanentes étendues. Darkest Dungeon II a été lancé en Early Access sur l’Epic Games Store en octobre 2021 et a connu une cadence régulière de mises à jour majeures de contenu et de fonctionnalités depuis que Red Hook a amélioré le jeu à l’aide des commentaires de ses clients. Le premier DLC, The Binding Blade, est sorti le 11 décembre 2023 et le jeu complet a été lancé numériquement sur consoles le 15 juillet 2024, avec des critiques favorables.