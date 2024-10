Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Yakuza Kiwami – 22.9GB

Garbage Driver Truck Simulator 2025 – 6.8GB

Nikoderiko: The Magical World – 6.5GB

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh – 6.4GB

Super Mario Party Jamboree – 5.3GB

Eternights – 4.3GB

Anime Dance-Off – Ghost Party – 3.5GB

Miraculous: Paris Under Siege – 3.4GB

Arsene Lupin – Once A Thief – 2.9GB

While We Wait Here – 2.4GB

Atama – 1.8GB

Killing Time: Resurrected – 1.7GB

Stilt Fella – 1.5GB

RetroRealms Arcade – 1.5GB

Blazing Strike – 1.5GB

StormEdge – 1.5GB

Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure – 1.4GB

Monospaced Lovers – 1.4GB

The Cheese Chase: Pizza Madness – 1.4GB

Soul Stalker – 1.3GB

Kingsgrave – 1.3GB

The Coma 2B: Catacomb – 1.2GB

Crow Country – 1.1GB

Wildermyth: Console Edition – 1.1GB

Ynglet – 1.1GB

Stick Combat – Fighting Platformer – 915MB

Fantasy Friends: Dream Worlds – 887MB

Hidden Cats in Spooky Town – 873MB

Speedollama – 852MB

Orange Season – 787MB

Astral Flux – 731MB

Arcade Tanks World II: Tank Battle Simulator – 626MB

Amelia’s Garden – 497MB

Magic Cats Pots – 487MB

Pharaoh’s Riches – 456MB

Rookie Boxing – 385MB

City Bus Simulator – 367MB

Recolit – 360MB

MetroLand – 329MB

Crash Puzzle Hammer-San – 328MB

Hentai Waifu – 286MB

Backrooms: Partygoers – 247MB

Real Hentai – 232MB

OnePunch – 230MB

The Jackbox Survey Scramble – 228MB

Moorhuhn Jump and Run ‘Traps and Treasures 3’ – 224MB

Viking City Tycoon – 204MB

Arcade Room Simulator – 195MB

Vengeance Hunters – 193MB

Super XYX – 189MB

Idle Command: Supply Frontline – 158MB

Farmer Survivors – 141MB

Medieval Grandmaster: Tavern Board Battle – 104MB

Beyond Border – 104MB

Skater’s Solstice – 69MB

Prisnhax – 63MB

Eggconsole Undeadline MSX2 – 44MB