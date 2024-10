Le dernier programme de maintenance de Nintendo pour la semaine du 13 octobre 2024 est maintenant disponible.

Pour l’instant, une seule session est officiellement au programme, bien que cela puisse changer plus tard. La Switch sera touchée en milieu de semaine. Vous trouverez ci-dessous le programme de maintenance complet de Nintendo pour la semaine du 13 octobre 2024 :

Commutateur – services de réseau (acquisition de données d’étape, etc.)

– 5:30 PM PT (October 15) – 8:30 PM PT (October 15)

– 8:30 PM ET (October 15) – 11:30 PM ET (October 15)

– 1:30 AM in the UK (October 16) – 4:30 AM in the UK (October 16)

– 2:30 AM in Europe (October 16) – 5:30 AM in Europe (October 16)