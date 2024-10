Nous avons grandi avec les Looney Tunes. Taz, Titi et Grosminet, ou encore Bugs Bunny font vibrer notre corde sensible. Pour être honnêtes, nous avons été enthousiasmés quand Looney Tunes: Wacky World of Sports a été annoncé sur Nintendo Switch. Un jeu de sports avec les Tunes nous a directement ramené à Space Jam. Cependant, manette en main, nous avons été très rapidement désenchantés. Voici notre test de Looney Tunes: Wacky World of Sports, un jeu trop cher (cinquante euros), disponible depuis le 27 septembre 2024 en physique comme sur l’eShop, pour un contenu bien trop limité.

Un jeu qui donne envie sur le papier…

Looney Tunes: Wacky World of Sports est, comme son nom l’indique, une compilation de quatre mini-jeux de sports. Pour cinquante euros, vous pourrez jouer au basket, au football, au golf et au tennis avec la bande des Looney Tunes.

Rentrons dans le vif du sujet : Looney Tunes: Wacky World of Sports est un jeu à la prise en main variable, accessible et agréable sur certains sports mais désagréable au possible sur d’autres.

Le golf fait partie des « bonnes surprises ». Globalement, vous aurez à choisir votre club, viser, ajuster la puissance, et c’est parti ! Vous pourrez gagner des bonus en touchant des cibles sur votre passage et qui sait… peut-être que quelques raccourcis se cachent sur le green !

Vous récupérez aussi un coup spécial au bout de quelques tours qui simplifie votre prochain tir. Si les passages où l’IA joue sont un peu longs, il est possible de les accélérer ! Comme à chaque partie de golf, vous gagnerez en fonction de votre nombre de coups.

Le tennis est peu intéressant, mais accessible et maniable. Vous pourrez jouer en 2v2 ou en 1v1. Vous aurez un bouton pour le coup droit, un autre pour le lob, le lift, ou encore le slice.

Vous devrez vous rapprocher de la balle, appuyer une première fois pour charger le tir puis une deuxième fois pour frapper la balle. Vous pouvez ajouter une direction à votre balle mais étrangement celle-ci n’est pas toujours réactive.

Il y a aussi un tir spécial, quasiment impossible à arrêter, qui se charge au fil des échanges ainsi que des objets à récupérer comme une dynamite à lancer sur le court adverse.

Le tennis est un sport certes accessible mais qui manque de rythme. L’ennui prend rapidement place au fil des échanges, la faute à une maniabilité assez lourde et des déplacements peu intuitifs ; notre personnage se décale énormément pour un simple mouvement de joystick.

Le basket est une catastrophe : le mini-jeu n’est ni maniable, ni accessible, et les personnes qui n’ont jamais joué au basket prendront du temps avant de trouver leurs repères.

Mais qui est bâclé, pas fun, et au contenu très limité

Globalement, vous aurez une touche pour passer, une touche pour tirer, une pour sauter (afin de contrer, sauter est inutile pour un rebond). La touche pour tirer devient celle qui permet de pousser l’adversaire afin de récupérer la balle.

Le basket est un supplice à jouer, il n’y pas d’autres mots. Le terrain est trop petit, les mouvements peu agréables, la maniabilité, erratique, et le rythme, trop lent.

Nous terminons par le football qui ressemble dans sa prise en main au basket. Au lieu de sauter, vous pourrez faire une petite esquive pour éviter une poussette de l’adversaire. Que ce soit pour le basketball ou le football, les développeurs proposent un Mario Strikers au rabais, avec une maniabilité peu intéressante, une prise en main peu intuitive et un rythme lent.

Certains terrains ont des mutateurs mais cela ne suffit pas pour apporter un peu de fun ou de plaisir au jeu. Comme pour les autres sports, il y a aussi des objets à lancer mais nous faisons très rapidement le tour de ce qui est proposé.

Les personnages jouables (il y en a neuf) ont chacun des caractéristiques différentes. Ils ont un niveau en puissance, intelligence ou encore en vitesse. Ces caractéristiques n’ont finalement que peu d’impact en jeu.

Même après plusieurs heures de jeu, nous ne voyons d’ailleurs pas à quoi sert l’intelligence. Permet-elle à l’IA de mieux se placer ? Permet-elle de mieux tirer au basket ? Et quid du golf ?

Looney Tunes: Wacky World of Sports propose plusieurs modes de jeux mais nous en faisons (trop) rapidement le tour. Le mode coupe ultime nous propose d’enchainer les sports à la suite afin de remporter la coupe ultime contre trois autres joueurs (bots ou vrais joueurs).

Pour les sports collectifs ou le tennis, nous sommes mis « aléatoirement » avec un adversaire (en réalité, nous alternons chaque allié). Nous gagnons dix points à chaque sport gagné (cinq points sont donnés aux perdants), et nous pouvons gagner des points bonus attribués de façon assez étrange.

Quatre sports seulement pour cinquante euros

Le premier joueur à faire un ace au tennis, à réaliser un super tir ou encore à contrer un adversaire au basketball gagnera un point. Au final, nous pouvons être celui qui gagne le plus de points même en perdant le mini-jeu. Ce mode ultime permet aussi de débloquer de nouveaux stades.

Le mode « sports » permet de refaire les mini-jeux individuellement en modifiant quelques options (comme le nombre de sets au tennis). Nous pouvons aussi jouer avec la détection de mouvement au tennis et au golf.

Cependant, le gameplay n’est pas adapté au motion gaming, et ce qui pourrait être une bonne idée devient un nouveau calvaire. Pour le tennis, nous devrons agiter notre bras une première fois pour charger la balle, puis une deuxième fois pour tirer. Quelle idée saugrenue ! Il est quasiment impossible et contre-intuitif d’enchainer les deux mouvements de bras pour frapper une balle.

Looney Tunes: Wacky World of Sports possède un mode défi au contenu très limité. Il est constitué de quatre à cinq défis par sport qui se répèteront et se complexifieront jusqu’à l’overdose.

Par exemple, pour le tennis, vous devrez réussir à faire un super tir avant la fin du temps. Plus tard, vous devrez réussir deux supers tirs avant la fin du temps. Bis repetita…

Le mode défi permet de gagner des éléments de personnalisation, comme une balle en forme de pelote de laine ou encore de nouveaux clubs de golf.

La nostalgie ne fait pas tout

Nous ne pouvons que vous recommander de fuir ce Looney Tunes: Wacky World of Sports. Nous nous répétons, mais le jeu est peu maniable, peu agréable, peu fun, et même la licence Instants Sports propose mieux et plus fourni.

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 proposait une vingtaine de sports et trente-deux personnages au prix de soixante euros. Looney Tunes: Wacky World of Sports, pour cinquante euros, propose quatre sports et neuf personnages jouables… Et nous ne parlons même pas de la qualité intrinsèque des quatre sports disponibles…

Les nostalgiques seront certainement frustrés : le jeu ne propose que les voix anglaises qui se répètent très rapidement et deviennent même ennuyeuses. Nous sentons que les développeurs veulent tirer sur la corde sensible des joueurs sans s’embêter sur la qualité de l’expérience.

La direction artistique est intéressante et propose une patte graphique cartoon jolie, cependant, le tout est flou et finalement peu agréable à l’œil. Les stades sont vides et le public manque cruellement de vie. Il y a de la frustration quand nous voyons les spectateurs qui répètent les mêmes animations ad vitam æternam.

La bande-son, malgré le thème iconique au démarrage du jeu, finit par être répétitive. Nous avons déjà parlé des voix mais il y a peu de musiques et nous avons été, à titre personnels, déçus de ne pas avoir de musiques iconiques comme Let’s Get Ready To Rumble de Space Jam lors du basketball !

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins de plus de trente minutes, afin que vous puissiez voir par vous-mêmes le gameplay.