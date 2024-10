Game Freak, le principal développeur de Pokemon, semble avoir été victime d’un piratage important. En conséquence, le code source de divers jeux, des informations sur les coulisses et bien d’autres choses encore ont commencé débarquer sur le net, des codes sources des anciens jeux Pokémon au nom de code de la Switch 2.

Le hack Pokemon de Game Freak aujourd’hui rappelle la fuite Nintendo, ou « Gigaleak », qui a débuté en 2018 et qui a également occupé une place importante en 2020. Cela comprenait des informations sur les consoles passées de l’entreprise, des prototypes de jeux et d’autres données internes. Pokemon était même de la partie puisque les démos du Nintendo Space World de 1997 pour Pokemon Gold et Silver ont fuité et que nous avons pu jeter un coup d’œil aux premiers designs de créatures. En ce qui concerne le piratage de Game Freak aujourd’hui, la situation est en pleine évolution. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Garder à l’idée que rien de ce qui suit n’est vérifiable à 100%, on parle donc ici de rumeurs:

Pokemon Legends : Z-A est le prochain jeu de Game Freak et a été officiellement annoncé plus tôt cette année, en février. Sa bande-annonce initiale confirmait que le jeu se déroulerait à Lumiose City et arriverait sur les « consoles Nintendo Switch » en 2025. D’après ces fuites, il semblerait qu’il s’agisse d’un « jeu Switch normal ».

Gigaleak Gamefreak / Nintendo

Currently known and present on the Internet

There must be a total of 1TB (and only 4GB are really available)

No links will be posted for the moment on this account, for information purposes only while we check the sources.

Platinum full full source…

