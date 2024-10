Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui achètent une boîte de Lego et la montent en suivant scrupuleusement la notice et ceux qui se lancent dans la construction de tout et n‘importe quoi en s’affranchissant des règles. Il en va de même en matière de création de jeux vidéo. Il y a ceux qui se lancent tête baissée pour bâtir un projet improvisé et ceux qui préparent tout en amont pour n’avoir plus qu’à exécuter leurs plans dans un logiciel de création. Avec RPG MAKER WITH, vous allez pouvoir créer un jeu vidéo en partant de rien, armé simplement de votre courage et de votre temps.

La programmation fait gagner du temps à condition d’en avoir beaucoup devant soi

Comme son nom l’indique, RPG MAKER WITH est un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo de type RPG sans rien connaître de la programmation informatique. Le genre ne se limite pas aux RPG, il est aussi possible de créer des jeux d’aventures ou des Visual Novels. Avec du temps, de la patience, de la logique et un peu de bon sens, vous allez pouvoir créer un jeu à partir de rien, ou plutôt à partir d’une carte vierge qu’il va falloir remplir de décors et d’évènements pour lui donner vie. Avoir quelques bases en programmation ou au moins connaître quelques petites choses avec Scratch sera forcément un plus.

Tout se fait étape par étape et avec pas mal de tâtonnements si on n’est pas organisé. Le logiciel n’est pas avare en conseils et si le joueur se lance dans un petit projet pour débuter, il comprendra vite le fonctionnement des différents éléments à disposition. Il se décompose en deux grands blocs : d’un côté tout ce qui a trait aux cartes, de l’autre, ce qui concerne les évènements.

J’suis la carte, j’suis la carte

Il faut commencer par la carte de départ, et si besoin en préparer d’autres qui seront reliées entre elles par des portes, des portails, des ponts ou autres passages secrets. Les cartes sont essentielles car elles représentent un monde, un village ou encore l’intérieur d’une maison. Il faut bien les penser en amont pour ne pas avoir à en créer de nouvelles au fur et à mesure et se retrouver noyé dans la masse. Il faut surtout bien les nommer pour pouvoir s’y retrouver facilement par la suite.

Les évènements sont des créations du joueur pour apporter l’essence du gameplay dans le jeu. Ce sont les monstres que l’on va disposer sur la carte, leurs caractéristiques, leur nombre, leur fréquence, leurs mouvements, leur style de combat. Un événement peut être aussi un coffre à fouiller, un château à visiter, un personnage non-joueur qui a une demande à faire au héros. Tout cela doit être créé pour donner du corps à notre jeu.

Les jeux réalisés dans RPG MAKER WITH ressemblent beaucoup aux premiers Final Fantasy. Des petits héros en pixels, une map immense et toute verte qui représente une prairie, des zones en vert foncé pour représenter les forêts, des maisons avec une grande porte qui n’attendent qu’une chose, que les personnages franchissent leur seuil. L’équipe de notre héros peut se composer de quatre personnages au maximum et les combats se dérouler en vue de face ou en vue de côté (comme dans Final Fantasy).

La programmation, c’est allier une science inexacte à une activité humaine faillible.

La première création dans RPG MAKER WITH est souvent rigolote mais n’est pas très poussée. Le but est de comprendre les différents mécanismes proposés, de voir comment les événements peuvent s’agencer entre eux. Si le joueur veut créer un univers plus profond, il est vivement recommandé de se connecter à une télévision et de brancher un clavier et une souris USB au socle de la Switch pour pouvoir utiliser tout le potentiel de RPG MAKER WITH sans être limité par les menus et sous-menus à ouvrir et fermer à la manette.

Ce qui est très sympa avec ce logiciel, c’est qu’il est possible de tester immédiatement sa création et de voir en direct si tout fonctionne comme on le souhaite. Est-ce que tel mécanisme produit tel effet, est-ce que tel passage mène bien à tel endroit d’une autre carte, est-ce que les monstres sont bien placés et ne sont pas trop difficiles à battre ?

RPG MAKER WITH prodigue de nombreux conseils, comme de débuter par un jeu simple et court pour ne pas être enseveli dans un projet trop grand. Ou de commencer par le début et la fin, et de peaufiner le milieu plus tard. Ou encore de ne pas se noyer dans les détails, de créer le jeu dans sa globalité et de retravailler certains passages ensuite.

RPG MAKER WITH montre tout son potentiel avec la “Place des Créateurs”, le lieu où tous les programmeurs en herbe vont pouvoir déposer leurs jeux pour en faire profiter la communauté. L’intérêt est double : d’une part, découvrir de nouveaux jeux et d’autre part, pouvoir récupérer des éléments ou des assets d’un jeu qui nous aura tapés dans l’œil.

Le logiciel RPG MAKER WITH est disponible sur l’eShop au prix de 50 euros.