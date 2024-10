Le label Big Fan Games, filiale de Devolver Digital, s’associe avec Bithell Games et Disney Games pour annoncer Disney TRON: Catalyst, un jeu d’action narratif en vue isométrique qui se déroule dans l’univers de TRON. Le jeu développe l’histoire de la Grille d’Arq, introduite dans le jeu TRON: Identity de Bithell Games, et sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2025.

Disney TRON: Catalyst suit les aventures d’Exo, un programme très résilient et plein de ressources doté de l’incroyable capacité de créer des boucles temporelles. Grâce à ce tout nouveau pouvoir, Exo affronte les seigneurs d’une Grille dévastée tout en fuyant Conn, un agent malveillant du CORE. Pour lever le voile sur le ‘Glitch’ étrange qui menace la Grille, Exo devra apprendre à dompter l’ensemble de ses mystérieuses capacités.

Au fil de ses différentes missions, Exo se balade à pied ou enfourche son Light Cycle pour combattre et collecter les indices cruciaux qui l’aideront dans sa quête. Il va devoir apprendre de ses erreurs, mais aussi naviguer entre les factions en guerre pour débloquer de nouveaux embranchements afin de découvrir l’ensemble des secrets de la Grille d’Arq.

Disney TRON: Catalyst déploiera ses graphismes magnifiques dessinés à la main et sa bande originale ébouriffante, typiques de l’univers de Tron, sur PC et consoles en 2025.