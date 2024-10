Souvenez-vous, en aout 2020 débarquait sur Nintendo Switch Fairy Tail par Guts ! Un jeu plutôt moyen sans être catastrophique, nous avions testé et plutôt apprécié ce jeu à l’époque. « Suite » de 4 autres jeux faits chez Konami, il reprenait l’histoire en cours de route, ce qui était perturbant. Pensant que c’était la fin pour cette licence en JV, nous avions été surpris de l’annonce d’une suite 4 ans après et nous avons eu la chance de pouvoir mettre les mains sur une version de présentation du jeu ! Alors est-il du même acabit que le premier ?

On prend les mêmes (presque) et on suit l’histoire

Nous avons eu la chance de pouvoir jouer aux premiers chapitres du jeu. Prendre en main le nouveau système de combats et repartir au côté de Natsu et toute sa bande.

Fairy Tail 2 est la suite directe de l’histoire du premier opus, on reprend avec (d’après ce que Wikipédia nous indique) l’arc d’Arbaless et son histoire autours de Zeleph et les 12 Spriggan. Toujours développé par Guts, on retrouve globalement la même ambiance, le moteur semble être le même, la modélisation des personnages aussi, de même pour les décors et autres assets. On retrouve bien évidemment toujours le moteur spécial Guts pour l’animation de la poitrine des héroïnes (oui même à travers une armure en métal…). On n’est donc pas dépaysé et c’est plutôt une bonne chose, car c’était un très gros point positif du premier, c’était très beau et coloré et collait très bien au manga. Même aujourd’hui, le jeu de 2020 est toujours très agréable à voir.

Ce qui va littéralement changer tout le jeu c’est son système de combats, le premier était un tour par tour tout à fait classique, avec ses PV et ses MP. On jouait chaque personnage de l’équipe et on ciblait les ennemis sur un plateau de 9 cases, donc très classiques. Ici nous avons un système hybride. Nous ne dirigeons au combat plus qu’un seul personnage, deux autres nous accompagnent, mais ne sont pas directement jouables, nous pouvons passer à eux quand nous le voulons et on peut remplacer un membre de l’équipe par un autre à la volée en plein combat pour ne pas être pénalisé par les résistances de l’ennemi et au contraire s’axer plutôt sur leurs faiblesses.

Mais surtout si nous ne sommes plus au tour par tour, c’est maintenant un système de beat them all/tour par tour un peu étrange au départ. Une jauge va se remplir, quand elle est pleine vous pouvez attaquer, pour attaquer il faut basculer entre les attaques de bases et les techniques. Une attaque de base vous pouvez en enchainer 3, ce qui va remplir votre réserve de technique, ensuite vous pouvez enchainer des techniques qui ont un coût, et vous avez la possibilité d’en enchainer plusieurs, c’est ce qu’ils appellent un combo. Une technique qui coutait 1, coutera ensuite 2 pour la seconde fois dans le même enchainement. Les techniques sont aussi de plusieurs types et peuvent toucher un ou plusieurs ennemis, à nous de bien prendre en compte tout ça.

On ne sait pas vraiment si c’est dû à notre preview ou si c’est le jeu final qui est ainsi, mais le leveling était très rapide. Il y a de bonnes idées aussi du côté de l’exploration, nous voyons directement sur la carte où sont situés les ennemis, les coffres et autres informations de terrains. Si notre niveau est assez élevé, nous allons alors pouvoir directement attaquer les ennemis sans faire un combat, ce qui nous permet d’avoir quand même les loots, mais comme nous le disions on ne sait pas si l’XP était augmenté ou pas lors de notre preview, car il y a beaucoup d’ennemis dont nous avons pu juste les abattre pour obtenir les loots sans même les avoir combattus ne serait-ce qu’une fois. C’est dommage d’avoir développé ces ennemis pour ne jamais nous les faire combattre.

Premières impressions

Après nos 4h de jeu, nous sommes un peu indécis. Le système de combat est moins agréable que le premier opus, les boss deviennent juste des sacs à PV plutôt longs et pas très intéressants, on est ravis de suivre la suite de l’histoire. Mais visuellement, si le jeu reste beau, il garde les mêmes défauts qu’avant, des zones vides et contrairement à avant il n’y a plus aucun PNJ. Nous avons aimé le premier, donc nous avons envie de connaitre la suite de l’histoire, mais il restera encore un jeu à réserver aux fans de la licence.