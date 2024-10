Mindscape, en collaboration avec Cosmocat Games, a annoncé une nouvelle version de Astral Flux pour la Switch, qui sortira très bientôt. Elle sera disponible en version numérique le 31 octobre 2024.

Astral Flux est un jeu de plateforme riche en action avec des éléments de roguelite. Lors de son lancement sur Nintendo Switch, le jeu inclura une mise à jour nommée Submerged, qui « invite les joueurs à explorer les mystères des profondeurs marines, ajoutant une toute nouvelle dimension d’exploration et d’excitation ». Le contenu propose des trésors engloutis, des créatures marines dangereuses et des secrets cachés dans les profondeurs.

Plus d’informations sur le jeu sont disponibles dans l’aperçu suivant :

Astral Flux est un jeu de plateforme-action avec des éléments de roguelite, où les joueurs sont plongés dans une aventure interstellaire à travers des niveaux générés de manière procédurale. Les environnements en constante évolution garantissent que deux parties ne se ressemblent jamais, offrant un gameplay intense et rapide qui maintient les joueurs en alerte. Qu’il s’agisse de naviguer dans des mondes extraterrestres dangereux ou de rencontrer des ennemis cosmiques, le voyage est rempli de surprises constantes.

Les fans de visuels pixel-art inspirés du rétro se sentiront chez eux grâce à l’esthétique magnifiquement travaillée du jeu. Que ce soit sur Switch ou Steam, Astral Flux promet un mélange unique d’action de plateforme classique, combinée à des mécaniques modernes de roguelite.

Caractéristiques principales :

Rejouabilité infinie : Les niveaux dynamiques générés procéduralement garantissent que chaque partie est différente, offrant un nouveau défi à chaque fois.

: Les niveaux dynamiques générés procéduralement garantissent que chaque partie est différente, offrant un nouveau défi à chaque fois. Superbes graphismes en pixel art : Appréciez des visuels rétro magnifiquement réalisés qui donnent vie à l’univers de Astral Flux.

: Appréciez des visuels rétro magnifiquement réalisés qui donnent vie à l’univers de Astral Flux. Exploration sous-marine : Avec l’ajout de Submerged, les joueurs peuvent désormais plonger dans un monde sous-marin mystérieux.

Le jeu sera proposé sur l’eShop au prix de 14,99€ et une démo est déjà disponible.

L’éditeur Dreamhaven et le développeur Secret Door ont annoncé Sunderfolk. Le projet est en développement pour la Switch et d’autres plateformes, avec une sortie prévue pour 2025.

Sunderfolk, un jeu de rôle tactique au tour par tour, permet aux joueurs d’utiliser leur appareil mobile comme manette. Jusqu’à quatre personnes peuvent profiter de cette expérience partagée sur le même écran.

De nombreux détails sont disponibles dans l’aperçu suivant :

Sunderfolk est une nouvelle aventure RPG tactique au tour par tour où vous utilisez votre appareil mobile comme manette (l’application mobile gratuite est nécessaire pour jouer). Inspiré par les jeux de rôle autour d’une table avec des amis, le jeu est conçu pour être joué en coopération locale. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en explorant les terres magiques et dangereuses des Sunderlands.

Chaque joueur choisira l’une des six classes (Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur) et ensemble, vous partirez dans les Sunderlands pour engager des combats tactiques au tour par tour. Pendant les combats, il n’y a pas d’ordre de tour fixe, donc votre stratégie peut s’adapter en fonction des conditions du champ de bataille. Avec de nouveaux ennemis apparaissant à chaque instant, c’est à votre équipe de trouver la meilleure approche pour chaque mission.

Entre les missions, les joueurs retourneront à Arden pour aider à améliorer le village. Vous débloquerez et améliorerez différents marchands locaux, construirez des relations avec d’autres Sunderfolk pour obtenir des récompenses, et équiperez vos personnages de nouvelles compétences, armes, amulettes et bien plus.

Votre objectif, en tant que héros d’Arden, est de protéger la ville et son Brightshard de la corruption du shadowstone et de vaincre les menaces venant des Sunderlands environnantes.

Caractéristiques principales :

Une expérience coopérative locale avant tout – Les meilleures aventures sont faites pour être partagées. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble dans cette nouvelle aventure tactique RPG où votre téléphone est votre manette.

– Les meilleures aventures sont faites pour être partagées. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble dans cette nouvelle aventure tactique RPG où votre téléphone est votre manette. Entrez dans un nouveau monde – En scannant un QR code sur votre téléviseur/moniteur, vous accéderez à l’application gratuite Sunderfolk sur téléphone (disponible sur iOS et Android), qui transformera votre téléphone ou tablette en manette, main de cartes, livre de règles, inventaire, et bien plus. Amis et famille apprendront à jouer rapidement, car toutes les informations dont ils ont besoin seront dans la paume de leur main.

– En scannant un QR code sur votre téléviseur/moniteur, vous accéderez à l’application gratuite Sunderfolk sur téléphone (disponible sur iOS et Android), qui transformera votre téléphone ou tablette en manette, main de cartes, livre de règles, inventaire, et bien plus. Amis et famille apprendront à jouer rapidement, car toutes les informations dont ils ont besoin seront dans la paume de leur main. Six héros uniques – Les classes RPG traditionnelles ont été réinventées dans Sunderfolk. Endossez le rôle d’un Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur, chacun ayant son propre style de jeu. Personnalisez les forces de votre personnage avec des cartes de compétences. Gagnez en puissance avec des amulettes et des armes pour ajuster la construction de votre personnage à chaque mission.

– Les classes RPG traditionnelles ont été réinventées dans Sunderfolk. Endossez le rôle d’un Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur, chacun ayant son propre style de jeu. Personnalisez les forces de votre personnage avec des cartes de compétences. Gagnez en puissance avec des amulettes et des armes pour ajuster la construction de votre personnage à chaque mission. Combat tactique inspiré des jeux de plateau – Chaque joueur prend son tour un par un en choisissant l’une de ses cartes de compétences pour déterminer les actions de son personnage. Les ennemis se cachent à chaque coin, chacun avec ses propres capacités et stratégies, ce qui défiera votre équipe à adapter son approche à chaque mission.

– Chaque joueur prend son tour un par un en choisissant l’une de ses cartes de compétences pour déterminer les actions de son personnage. Les ennemis se cachent à chaque coin, chacun avec ses propres capacités et stratégies, ce qui défiera votre équipe à adapter son approche à chaque mission. Reconstruisez la ville d’Arden – La ville d’Arden est construite autour d’un fragment d’une substance magique appelée brightstone, mais des forces inconnues provenant des cavernes extérieures menacent le mode de vie de la communauté. Entre les missions, revenez en ville pour améliorer les marchands et acquérir de nouveaux objets et équipements, et faites-vous des amis parmi les habitants pour obtenir des récompenses supplémentaires.

Le chef de studio de Secret Door, Chris Sigaty, a déclaré à propos de cette annonce : « Beaucoup d’entre nous chez Secret Door sont des passionnés de jeux de plateau et de société. Se retrouver pour une soirée de jeu est un moment fort depuis des années. En tant que développeurs, nous aimons également réfléchir à ce qui nous inspire et à comment rendre ces types d’expériences plus accessibles, afin que plus de gens puissent en profiter autant que nous. Avec Sunderfolk, nous sommes ravis d’offrir aux joueurs un jeu facile à prendre en main tout en restant difficile à maîtriser, et nous avons hâte de le partager avec le monde. »

Le PDG et co-fondateur de Dreamhaven, Mike Morhaime, a ajouté : « Chez Secret Door, et vraiment chez Dreamhaven, nous sommes tous passionnés par le fait de rassembler les joueurs autour d’expériences amusantes. Sunderfolk est un jeu magnifique, plein de personnalité et de charme, et il crée aussi des moments épiques où tout le monde s’engage directement les uns avec les autres pour élaborer des stratégies ou célébrer des victoires. Il n’y a rien de tel, et nous sommes impatients de voir ce que les joueurs en penseront. »

Omni Systems Publishing sortira Bioframe Outpost sur Switch, comme l’a révélé le développeur aujourd’hui. Le jeu a déjà une date de sortie prévue pour le 7 novembre 2024.

Bioframe Outpost est un jeu d’aventure-action de science-fiction avec des mécaniques de photographie. Les joueurs devront utiliser la photographie pour apprendre comment les créatures se comportent dans le jeu et remplir leur « Compendium », l’objectif ultime étant de survivre.

Plus d’informations sont incluses dans l’aperçu suivant :

« Encore le même rêve. Combien de fois quelqu’un doit-il mourir dans son sommeil ? » Vous vous réveillez. Aucun souvenir des rêves. Pas d’identité, aucune idée d’où vous êtes ni d’où vous venez. Vous devez le découvrir. Maintenant.

Inspiré par la science-fiction classique des années 70 et 80, Bioframe Outpost est un jeu d’aventure-action en 2D dédié à l’exploration, à l’expérimentation, au gameplay émergent et à la narration. Son approche unique basée sur la photographie pour une exploration non linéaire et un gameplay d’action offre une nouvelle vision du genre Metroidvania.

Les créatures et les systèmes sont immobilisés par une infestation extraterrestre, et vous êtes le seul à pouvoir les libérer. Mais attention, beaucoup sont dangereux pour vous. Utilisez la photographie pour comprendre leur comportement et découvrez un écosystème extrêmement détaillé et fascinant. Remplissez votre « Compendium » avec des connaissances vitales, utilisez-le pour manipuler les créatures et les systèmes afin de survivre. Déverrouillez les secrets sur la façon dont les créatures interagissent, comment vous pouvez les monter les unes contre les autres et même comment les utiliser comme armes ou objets à ramasser.

Explorez l’immense univers de Nova Aurora et déployez votre ingéniosité et créativité pour résoudre des énigmes captivantes et stimulantes.

Le jeu sera disponible sur l’eShop au prix de 24,99 $.

The Stone of Madness, dont nous avions parlé il y a quelques années, a enfin une date de sortie. Tripwire Interactive, The Game Kitchen et Teku Studios l’ont prévu pour le 28 janvier 2025.

The Stone of Madness, un jeu d’aventure tactique furtif, avait été annoncé pour la Switch dès 2020. L’objectif initial était une sortie en 2021, mais cela ne s’est évidemment pas réalisé.

Pour plus d’informations sur le jeu, voici un aperçu :

The Stone of Madness est un jeu d’aventure tactique furtif qui se déroule dans un asile espagnol à la fin du XVIIIe siècle, présenté avec de magnifiques œuvres d’art artisanales inspirées de l’époque. Situé dans les Pyrénées, un monastère jésuite délabré abrite à la fois un asile et une prison inquisitoriale. Cinq personnages mystérieux ont été emprisonnés entre ses murs sous différents prétextes. Rongés par des punitions cruelles, la folie et le désespoir, ils vont bientôt élaborer un plan pour s’échapper de cet endroit et de ses habitants maléfiques, en s’appuyant les uns sur les autres pour affronter leurs peurs les plus profondes.

Caractéristiques principales :

Échapper au monastère : Contrôlez les cinq personnages de manière indépendante pour les aider à s’évader, en veillant à préserver autant que possible la santé mentale de chaque membre. En explorant les couloirs et les salles du monastère, ils pourront découvrir des outils ou des indices utiles pour leur évasion. Ils doivent éviter à tout prix d’être repérés, car l’Inquisition n’est pas connue pour sa clémence.

: Contrôlez les cinq personnages de manière indépendante pour les aider à s’évader, en veillant à préserver autant que possible la santé mentale de chaque membre. En explorant les couloirs et les salles du monastère, ils pourront découvrir des outils ou des indices utiles pour leur évasion. Ils doivent éviter à tout prix d’être repérés, car l’Inquisition n’est pas connue pour sa clémence. Gérer la folie : Chaque personnage porte ses propres traumatismes et phobies, contribuant à leur folie respective. Gérer leur santé mentale sera crucial pour leur évasion, grâce à un système de progression et de régression des personnages. Ne pas maintenir la santé mentale d’un personnage peut déclencher de nouveaux traits négatifs, tels que la paranoïa, la démence ou des accès de violence.

: Chaque personnage porte ses propres traumatismes et phobies, contribuant à leur folie respective. Gérer leur santé mentale sera crucial pour leur évasion, grâce à un système de progression et de régression des personnages. Ne pas maintenir la santé mentale d’un personnage peut déclencher de nouveaux traits négatifs, tels que la paranoïa, la démence ou des accès de violence. Découvrir les secrets cachés : Choisissez entre deux plans d’évasion distincts, chaque campagne proposant des histoires, objectifs et surprises uniques. Ces plans se déroulent selon un cycle jour/nuit, séparant les actions diurnes des préparations nocturnes, permettant aux prisonniers de se reposer et de récupérer. La plupart des actions se dérouleront de jour, même en présence de l’Inquisition, cependant l’obscurité de la nuit offre des opportunités uniques, mais risquées. Il y a une raison pour laquelle la plupart des détenus évitent de sortir après la tombée de la nuit.

: Choisissez entre deux plans d’évasion distincts, chaque campagne proposant des histoires, objectifs et surprises uniques. Ces plans se déroulent selon un cycle jour/nuit, séparant les actions diurnes des préparations nocturnes, permettant aux prisonniers de se reposer et de récupérer. La plupart des actions se dérouleront de jour, même en présence de l’Inquisition, cependant l’obscurité de la nuit offre des opportunités uniques, mais risquées. Il y a une raison pour laquelle la plupart des détenus évitent de sortir après la tombée de la nuit. Profitez d’un style artistique époustouflant, peint à la main : Les visuels de The Stone of Madness ont été soigneusement peints et animés à la main, s’inspirant fortement de l’artiste du XVIIIe siècle Francisco de Goya. Une perspective isométrique permet aux joueurs d’explorer les scènes et d’observer les moindres détails comme s’ils évoluaient dans une peinture de Goya prenant vie.

Wales Interactive, habituellement connu pour publier des jeux FMV, a annoncé aujourd’hui Slasher: Origins en partenariat avec le développeur Little Army Studio. Le titre sortira sur Switch au premier trimestre 2025.

Slasher: Origins est un jeu de survie en 2.5D avec des mécanismes d’auto-attaque, des éléments de rogue-lite, et une narration inspirée du style noir-anime. Les joueurs doivent survivre à l’enfer croissant du monde souterrain de Méphistophélès.

Voici un aperçu du jeu :

Slasher: Origins est un jeu de survie chaotique en 2.5D avec des éléments de rogue-lite et une narration dans un style noir-anime. Débloquez des héros puissants, créez des configurations de compétences uniques et survivez à l’enfer croissant du monde souterrain de Méphistophélès.

Caractéristiques principales :

Style artistique noir-anime : Plongez dans une expérience visuelle frappante, combinant l’esthétique stylisée et acérée de l’anime avec les tons sombres et énigmatiques du film noir. Chaque monde que vous explorez est un paysage à la fois vif et menaçant, créé avec un souci du détail minutieux et une atmosphère envoûtante.

: Plongez dans une expérience visuelle frappante, combinant l’esthétique stylisée et acérée de l’anime avec les tons sombres et énigmatiques du film noir. Chaque monde que vous explorez est un paysage à la fois vif et menaçant, créé avec un souci du détail minutieux et une atmosphère envoûtante. Choisissez vos héros : Choisissez parmi un total de 10 héros dans le jeu complet, chacun ayant une histoire, des capacités et un style de jeu distincts. Commencez avec trois personnages redoutables et débloquez-en davantage au fur et à mesure de votre progression. Chaque héros possède une arme et des compétences de départ uniques qui évoluent au fil de vos niveaux.

: Choisissez parmi un total de 10 héros dans le jeu complet, chacun ayant une histoire, des capacités et un style de jeu distincts. Commencez avec trois personnages redoutables et débloquez-en davantage au fur et à mesure de votre progression. Chaque héros possède une arme et des compétences de départ uniques qui évoluent au fil de vos niveaux. Système de progression approfondi : Collectez de l’expérience et des gemmes lors de vos parties pour renforcer vos héros. Débloquez de nouvelles compétences, armes et capacités à chaque montée de niveau, créant des configurations variées capables de résister à l’assaut des forces démoniaques.

: Collectez de l’expérience et des gemmes lors de vos parties pour renforcer vos héros. Débloquez de nouvelles compétences, armes et capacités à chaque montée de niveau, créant des configurations variées capables de résister à l’assaut des forces démoniaques. Mondes sombres et difficiles : Conquérez huit mondes de plus en plus difficiles, chacun étant protégé par un boss puissant. Ces mondes deviennent plus périlleux à chaque étape, exigeant des stratégies de construction intelligentes et un timing précis dans vos mouvements pour survivre.

: Conquérez huit mondes de plus en plus difficiles, chacun étant protégé par un boss puissant. Ces mondes deviennent plus périlleux à chaque étape, exigeant des stratégies de construction intelligentes et un timing précis dans vos mouvements pour survivre. Personnalisation des héros : Débloquez et équipez de nouvelles apparences pour vos héros, personnalisant ainsi votre expérience dans la bataille contre les forces des ténèbres. Déchaînez des « Ultras animés » puissants, des coups de grâce cinématiques qui anéantissent vos ennemis avec style.

: Débloquez et équipez de nouvelles apparences pour vos héros, personnalisant ainsi votre expérience dans la bataille contre les forces des ténèbres. Déchaînez des « Ultras animés » puissants, des coups de grâce cinématiques qui anéantissent vos ennemis avec style. Jeu sans fin : Avec des niveaux générés de manière procédurale, d’innombrables configurations de héros et un défi toujours croissant, aucune partie ne sera la même. Replongez dans le jeu pour débloquer de nouveaux personnages, mondes et compétences, et voyez jusqu’où vous pouvez repousser vos limites.

QUByte Interactive a annoncé un partenariat avec Spaceboy pour publier le prochain projet Hannah. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été communiquée, mais une sortie sur Switch est confirmée.

Hannah est un jeu de plateforme et de puzzle en 3D émotionnellement chargé, qui suit le parcours de son protagoniste alors qu’elle plonge dans son passé pour affronter ses peurs et percer les mystères de son enfance. Le jeu se déroule dans un monde rétro surréaliste fait de souvenirs et de cauchemars où les joueurs peuvent grimper à des cordes, se balancer, glisser, résoudre des énigmes, assembler des gadgets et des véhicules, et même utiliser des ennemis pour passer inaperçus.

Voici un peu plus d’informations dans cet aperçu :

Hannah se déroule dans un monde rétro surréaliste où souvenirs et peurs se multiplient et se mélangent de manière fascinante.

En tant que Hannah, vous pourrez grimper à des cordes, vous balancer, glisser, résoudre des énigmes, assembler des gadgets et des véhicules, tout en ayant la capacité d’utiliser les ennemis pour passer inaperçu.

Le jeu présente une direction artistique incroyable, associée à des modèles 3D de haute qualité et des textures haute résolution grâce à Unreal Engine. Il inclut également un éclairage volumétrique, des effets de particules et des shaders personnalisés.

Alchemist: The Potion Monger est un jeu unique en 3D qui mélange simulation, RPG et puzzle. Il combine des éléments tels que la conception de votre propre maison, la culture de plantes et l’élevage d’animaux avec des quêtes, de l’exploration, des combats et du développement de personnage. Le tout, tout en trouvant comment créer des recettes de potions, pour les vendre ou les utiliser ! Le jeu sortira le 17 octobre sur Nintendo Switch.

Dans Alchemist: The Potion Monger, vous incarnez un apprenti des arts alchimiques dans un monde peuplé d’animaux anthropomorphes ! Choisissez la « race » de votre personnage parmi une grande variété de types d’animaux, chacun ayant ses forces et faiblesses. Prenez toutes vos économies, votre fidèle chien, et achetez une maison sur une île lointaine, bien loin des continents…

Concevez votre Maison/Laboratoire et personnalisez-le à votre goût ! À votre arrivée sur l’île en tant qu’apprenti alchimiste, vous aurez une maison vide, un sac de couchage et seulement quelques outils alchimiques basiques. Peu à peu, vous pourrez remplir cet espace avec des meubles, des trophées (provenant de boss vaincus), des outils avancés et d’autres objets insolites. Achetez des plans sur le marché, trouvez-les dans le monde ou recevez-les en récompense de quête pour transformer votre maison vide en véritable manoir d’alchimiste riche.

L’alchimie est l’aspect clé du jeu (comme vous vous en doutiez avec un titre tel que Alchemist: The Potion Monger). Chaque recette de potion est basée sur des Aspects — des reflets d’émotions, de forces de la nature et d’idées. Les Aspects sont divisés en quatre Éléments :

Terre : la base de nombreuses concoctions, comme les potions de guérison, les poisons, les potions de résurrection et bien d’autres !

: la base de nombreuses concoctions, comme les potions de guérison, les poisons, les potions de résurrection et bien d’autres ! Air : essentiel dans les potions de vitesse, de saut, de parfums et de toutes sortes de breuvages stimulant l’esprit.

: essentiel dans les potions de vitesse, de saut, de parfums et de toutes sortes de breuvages stimulant l’esprit. Feu : peut allumer des incendies (sans surprise), exploser, provoquer l’agressivité ou répandre l’amour <3.

: peut allumer des incendies (sans surprise), exploser, provoquer l’agressivité ou répandre l’amour <3. Eau : utilisé pour des potions telles que celles de nettoyage, de réflexes rapides, de glace, etc.

Créer une potion n’est pas une tâche facile, chaque potion est un puzzle à résoudre. Comment vous les résoudrez dépendra des ingrédients et des outils alchimiques à votre disposition. Utilisez divers outils alchimiques (et pas seulement… – des autels démoniaques, des eaux sacrées, des sables contrôlant le temps, et plus encore) pour traiter les ingrédients, puis mettez-les dans le chaudron et commencez à concocter !

Tout le monde doit manger, et y a-t-il une meilleure façon de faire fortune que de vendre des potions magiques à ceux qui en ont besoin ? Commencez par travailler pour un intermédiaire et remplissez des contrats de potions pour gagner de l’or et de la réputation. Recevez des bonus pour les breuvages de meilleure qualité, et grandissez progressivement jusqu’à acheter votre propre étal de marché !

Au cours de vos aventures, vous aurez peut-être besoin de soins, d’une force incommensurable, de sauts incroyablement hauts ou même de la capacité de voler. Aidez-vous en buvant l’une de vos potions ! Chaque potion peut également être jetée pour créer des effets environnementaux. Allumez des feux, envoyez la faune et les PNJ dans les airs ou faites vomir tout un village ! Faites le bien, le mal ou amusez-vous simplement — tout le monde est votre terrain de jeu.

Cabernet est désormais confirmé pour une sortie sur Switch. L’éditeur Akupara Games et le développeur Party for Introverts ont annoncé que le projet sera lancé au début de l’année 2025.

Cabernet est un RPG narratif d’horreur vampirique qui se déroule dans un monde inspiré de l’Europe de l’Est du 19e siècle. Les joueurs y guident Liza, une jeune vampire dans sa nouvelle « non-vie » parmi les habitants d’une petite ville sans méfiance.

Voici plus d’informations à propos du jeu :

Cabernet est un RPG narratif en 2D, situé dans un monde inspiré de l’Europe de l’Est du 19e siècle, mais avec une touche moderne. Vous guidez Liza, une jeune vampire qui lutte avec sa moralité et le monde surnaturel dans lequel elle est plongée. Allez-vous préserver votre humanité ou sombrer davantage dans l’horreur que vous êtes devenue ? Préparez-vous à explorer un monde caché d’intrigues politiques, de conflits de classes et de corruption décadente.

Utilisez le ciel nocturne pour planifier votre prochain festin et explorer. Immiscez-vous dans la société vampirique et parmi les humains qui les nourrissent. Découvrez qui peut aider votre nouvelle famille et ceux dont l’unique but est de servir de repas.

Le vampirisme n’est pas seulement une transformation impie de votre corps — il menace également de transformer votre esprit. Allez-vous choisir de nourrir votre humanité empathique ou d’embrasser votre nihilisme naissant ?

Mais pour attirer votre prochain repas dans un endroit sûr et isolé, vous devrez comprendre qui ils sont et ce qu’ils désirent. Un cocher au grand cœur mais alcoolique ? Un couple de jeunes mariés au bord de la rupture ? Un charlatan avide mais charmant ? Leurs vies sont à vous, à aider ou à détruire.

L’art, la littérature, l’histoire, la science — ce sont les compétences dont vous aurez besoin pour réussir. Votre savoir sera votre arme la plus précieuse dans un monde où les rusés drainent les brutaux de leur vie.

Caractéristiques clés

Haute société : La comtesse vous a invité dans un monde de décadence et d’intrigues. Quel sera le prix à payer ?

: La comtesse vous a invité dans un monde de décadence et d’intrigues. Quel sera le prix à payer ? Du crépuscule à l’aube : Votre temps vous appartient. Allez-vous apprendre, chasser, piéger ou sauver durant les heures où le soleil est absent ?

: Votre temps vous appartient. Allez-vous apprendre, chasser, piéger ou sauver durant les heures où le soleil est absent ? Déchaînez vos crocs : La liberté du vol. Se cacher comme un fantôme invisible. Enchanter votre proie avec une douce mélodie. Comment utiliserez-vous votre nouveau pouvoir ?

: La liberté du vol. Se cacher comme un fantôme invisible. Enchanter votre proie avec une douce mélodie. Comment utiliserez-vous votre nouveau pouvoir ? Sacrifice ou sacrilège : Vous étiez autrefois comme les humains de cette ville. Décent. Bienveillant. Imparfait. Les protégerez-vous ou les abandonnerez-vous dans votre nouvelle « non-vie » ?

Rogue Flight vient de révéler sa date de sortie, et il sera disponible très bientôt. Toutes les plateformes, y compris la Switch, auront accès au jeu le 25 octobre 2024.

Perp Games et Truant Pixels n’ont révélé Rogue Flight pour la Switch que quelques semaines auparavant. C’est la première fois qu’une fenêtre de sortie a été annoncée.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, voici un aperçu du jeu :

Rogue Flight est un jeu de combat spatial d’arcade époustouflant, inspiré du style emblématique des anime de prestige des années 80 et 90. Parcourez le système solaire et rejoignez une escadrille de pilotes avec des voix de doubleurs vétérans japonais ayant travaillé sur Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Gundam, Naruto et One Piece, ainsi que des talents anglophones présents dans Overwatch, Fallout 76, League of Legends et Marvel’s Avengers. Plongez dans une véritable action d’arcade stylisée avec de nombreuses améliorations d’aéronefs, plusieurs modes de jeu et des parcours narratifs multiples.

Trois ans se sont écoulés depuis que le monde a brûlé. C’était ARGUS, le système de surveillance interstellaire ayant pris le contrôle de la Force de Défense Solaire.

Dans une installation secrète profondément enfouie sous la surface de la Terre, les derniers vestiges de l’humanité se préparent à lancer une contre-attaque audacieuse.

Prenez les commandes d’un chasseur spatial léger avancé et affrontez des hordes d’ennemis dans un ultime effort pour détruire ARGUS et rétablir la paix dans le système solaire.

Caractéristiques clés :