Pour une période limitée, les membres du Nintendo Switch Online peuvent obtenir des icônes basées sur les nouveaux jeux « The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom » et « Super Mario Party Jamboree ».

Cette semaine marque la dernière vague d’icônes The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. On y retrouve 10 personnages dont Zelda sur un cheval, Impa, Loubery, des habitants de Firone, des zols, un sorcier, un effroi, et une carotte. Avec ça, 4 fonds et 3 cadres sont proposés. Le tout vous coûtera 135 points platine !

Mais ce n’est pas tout ! Cette semaine marque aussi la première vague d’icônes Super Mario Party Jamboree. On y trouve 10 personnages dont Mario, Bowser, Wario, Toad, Koopa, Goomba, Harmonie, Ninji, un dé et un super champi. Avec eux, 5 fonds sont proposés (dont certains montrant différents plateaux du jeu) ainsi que 5 cadres. Le tout vous coûtera 150 points platine.

Rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième vague d’icônes Super Mario Party Jamboree !