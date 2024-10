Nous avons une excellente nouvelle pour les fans de la première heure de The Outbound Ghost. Mais avant cela, récapitulons la situation, car les problèmes ont commencé il y a un peu moins de deux ans. The Outbound Ghost était initialement un projet Kickstarter qui a rencontré un énorme succès, atteignant rapidement son objectif.

Le jeu a d’abord été publié sur Steam, puis sur la Nintendo Switch le 1er décembre 2022, mais il n’a pas rencontré le succès attendu en raison de nombreux bugs. Conrad, le développeur principal, affirme qu’il s’agit d’une version bêta non testée par lui et publiée sans son consentement par l’éditeur. Il recommande à ceux qui souhaitent acheter le jeu de patienter jusqu’à ce que tous les problèmes soient résolus grâce à une action en justice qui devrait légalement rectifier la situation.

Aujourd’hui, le 18 octobre 2024, Conrad sort de l’ombre pour annoncer les résultats du procès, qui sont très positifs. Après avoir rompu avec son ancien éditeur, lui et son équipe prennent désormais en charge la publication de leurs jeux.

Ils ont mis à jour la version Switch, puisqu’elle était la plus problématique, et elle est téléchargeable dès aujourd’hui. La version Steam et celles des autres consoles devraient bénéficier de ces changements dès que possible.

Les changements sont les suivants :

Le jeu tourne constamment à 30 fps.

Lorsqu’on commence un combat, le temps de chargement a été largement réduit.

Certains graphismes ont été retravaillés.

La musique du jeu a été complètement refaite.

Le jeu est traduit en français, italien et allemand.

Certains contenus supplémentaires ont déjà été introduits dans la nouvelle version sur Nintendo Switch, mais tout ce qui était initialement prévu ne sera pas inclus dans ce jeu.

L’équipe a décidé de transformer une partie du contenu supplémentaire promis sur Kickstarter en un jeu à part entière, nommé The Outbound Ghost Reborn, qui fera directement suite au jeu original. Ceux ayant contribué au Kickstarter pour ce contenu recevront une clé gratuitement pour la version Nintendo Switch.

Donc, si vous êtes un fan déçu, redonnez une chance à The Outbound Ghost.