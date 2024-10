« Hot Wheels alimente l’esprit de compétition de chaque enfant, l’inspirant à atteindre son plein potentiel. L’éthique du défi brille vraiment dans Hot Wheels Monster Trucks : Stunt Mayhem », a déclaré Erika Winterholler, responsable du développement commercial des jeux numériques chez Mattel. « Nous avons la chance de nous associer à l’incroyable équipe de GameMill pour proposer un jeu survolté, et nous avons hâte que les fans et les nouveaux venus s’y plongent dès aujourd’hui pour vivre des sensations fortes tout en s’immergeant dans l’univers de Hot Wheels. »

Inspiré par Hot Wheels, parmi les jouets les plus vendus au monde, les joueurs peuvent prendre le contrôle du volant de leurs monster trucks préférés comme le Bone Shaker™, le Tiger Shark, le Race Ace™ et le Bigfoot™. Grâce aux mouvements caractéristiques uniques de chaque truck, les fans vivront une action palpitante en effectuant des flips, des pirouettes et des sauts épiques et époustouflants, ainsi que des crashs colossaux dans des arènes fantastiques. Participez à des modes de jeu intenses, notamment des affrontements en tête-à-tête, des combats de boss et des défis de carrière, ou lancez-vous directement et dominez grâce à des commandes faciles à apprendre et des enchaînements de combos époustouflants.

Caractéristiques principales :

Monster Trucks Hot Wheels authentiques : conduisez et réalisez des cascades avec les Monster Trucks Hot Wheels officiels préférés des fans, de Bone Shaker™ et Tiger Shark à Race Ace™, Bigfoot™, et bien plus encore.

Des cascades exaltantes : maîtrisez des flips, des pirouettes et des sauts à couper le souffle pour épater la foule et accumuler les scores les plus élevés de l'arène. Réalisez des figures spectaculaires et découvrez les cascades uniques de chaque camion en fonction de sa personnalité individuelle.