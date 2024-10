Chez Nintendo-Town, il y a clairement deux camps. Deux groupes qui s’opposent et qui peuvent faire preuve d’une certaine véhémence lors de certains débats animés. Il y a ceux qui défendent corps et âme la gente féline, et ceux qui ne la comprennent pas (ahaha). Bien entendu, pour les besoins de ce test, place à ceux qui aiment les minous, les minettes et les chatons, avec ou sans poil, mais toujours avec beaucoup de ronronnements à offrir à qui sait les écouter. Vous joindrez vous à nous pour une petite bouffée féline dans ce monde de chiens ?

Cat Rescue Story débute par la personnalisation de son personnage, celui que le joueur va contrôler tout au long de la partie : un humain. Ou plutôt une humaine. Une demoiselle qui n’a pas franchement la joie de vivre (peut être appartient elle à l’équipe restée sur le bas-côté en intro… ? Pauvre dame…), le sourire ne s’affiche clairement pas sur son visage. Par ailleurs, le nombre de personnalisations reste très limité et il va falloir vous contenter de quelques choix très succincts.

L’histoire repose sur une ritournelle tellement habituelle… vous recevez la maison de votre grande tante et décidez d’en faire un refuge pour chats. Nos premières impressions sont déjà quelques peu mitigées, tout cela ressemble vaguement à un jeu mobile. Mais passons… La maison léguée est franchement miteuse, bien qu’avec un potentiel important. Malgré l’état de délabrement, un carton attend déjà bien sagement devant la porte d’entrée : un premier chat dans le besoin ! Les abandons n’attendent pas…

Chat de maison

Le chat recueilli nécessite d’ores et déjà quelques soins premiers : de l’eau, de la nourriture mais aussi une litière. Sans grande surprise, tout cela est mis à disposition de l’animal, dans un espace défini : ne vous a-t-on jamais dit que la litière ne se met pas à côté de la nourriture qui, elle-même, n’est pas nécessairement à côté de la gamelle d’eau ? Le manque de connaissance de la gente féline a de quoi agacer passablement les amoureux. Les enfants n’y prêteront pas attention, mais n’apprendront pas les bons réflexes à avoir. Dommage.

La distribution de l’eau et de la nourriture est assez basique puisqu’il suffit de choisir la « qualité » de cette dernière. Comprenez ici, le prix impliqué et dès lors la durabilité. Nous ferons abstraction de l’eau qui revêt ainsi un caractère particulier, tout ceci n’est qu’un jeu. Tandis que nos chats, les vrais, s’amuseront fort bien à boire de l’eau de pluie à peine tombée. En revanche, difficile de ne pas être franchement agacé par la litière : mettez le prix pour avoir de la litière parfumée et votre chat n’en sera que plus heureux. C’est bien connu… Méconnaissances ou croyances populaires jonchent ainsi le jeu. Nous arrêterons ici les points de comparaisons. Mais sachez que le titre ne contentera pas les comportementalistes !

Chaque chat dispose ainsi de son barème de bien-être avec plusieurs curseurs : les besoins les plus simples (faim, soif, litière), la propreté, la santé ainsi que le jeu. La propreté fait cette fois-ci appel non pas à la litière mais à l’état général de la robe de l’animal. De nombreux chats requièrent de multiples brossages afin d’être débarrassés des feuilles, de la poussière ou des quelques épis qui se sont pris dans leur pelage. Chaque panier de nettoyage est payant. Plusieurs paniers sont nécessaires pour un entretien complet.

Les soins reposent sur le même principe : retrait des épines et des parasites comme les tiques, sprays divers… chaque trousse de soin, comme les paniers de toilettage, doit à nouveau être achetée, en animalerie.

La jauge de jeu du chat, enfin, est à la fois innovante… tout en étant répétitive. En effet, cette fois-ci, le joueur contrôle le chat dans une course « effrénée » pour récolter toutes les souris réparties dans une ou plusieurs zones. De nombreux bonus sont à collecter en chemin, mais aussi des malus, ou encore du temps… de nombreux niveaux sont disponibles et d’autres se débloquent au fil de la progression du joueur dans l’histoire. Si les nouveautés arrivent, avec un challenge très légèrement rehaussé, tout cela reste une petite course après des souris. Nous aurions apprécié un panel plus varié pour jouer avec nos chats.

Chats à l’adoption, rénovations…

Une fois les petits chats bien en forme, il est possible (recommandé, puisque votre capacité d’accueil est limitée) de mettre à l’adoption vos chats. Cat Rescue Story invite le joueur à sélectionner le bon adoptant en fonction du chat. Pour ce faire, chaque personnage à la recherche d’un chat émet ses critères (le sexe de l’animal, un trait de caractère, une couleur…). Si l’un de vos chats correspond au moins à une demande, il peut être adopté ! Bien entendu, plus les demandes sont assouvies pour un même chat, plus le joueur gagne de récompenses. Ces récompenses sont des outils nécessaires à la rénovation de la maison.

La rénovation de la maison est le cœur de la progression du joueur. Chaque petit recoin de la maison nécessite des outils pour être réparé, le joueur avance ainsi de pièce en pièce, avec toujours plus de rénovations à effectuer. À tel point qu’il faut accueillir de très nombreux chats, et recommencer les mêmes tâches encore et encore pour espérer collecter une poignée d’outils…

… et répétitions !

Là est le plus gros problème du titre. Le joueur n’a d’autre choix que de tourner en rond après une ou deux heures sur le titre. Malgré une petite avancée de l’histoire, avec notamment une pimbêche qui souhaite vous racheter la maison, tout cela reste très superficiel. La grande majorité du temps est consacré aux soins des chats. Sur le papier, tant mieux, puisque c’est finalement ce que nous attendons de ce genre de titres ! Cat Rescue Story n’offre pourtant pas suffisamment de contenu pour satisfaire le joueur : les soins sont inlassablement les mêmes. La frustration ne peut qu’être présente lorsqu’il est nécessaire de faire les mêmes soins à la suite, tout en courant à l’animalerie pour racheter ce qu’il faut. L’attachement aux chats est nul puisqu’il est nécessaire de s’en débarrasser rapidement afin de faire de la place et gagner toujours plus d’outils.

La progression est prévisible, avec des pièces qui s’ouvrent une à une, avec un état de vétusté plus ou moins avancé. Le nombre d’outils nécessaires à la réparation devient important, et la lassitude à son paroxysme tant les tâches proposées sont identiques. Il existe bien quelques friandises afin de remplir aussitôt les jauges de bien-être des chats, mais celles-ci sont proposées à un tarif totalement aberrant, ce qui freine la progression du joueur.

La variété des chats disponible est correcte, avec de très nombreuses couleurs à déverrouiller. Néanmoins, il va falloir faire preuve d’une très grande patience puisque leur venue est rare et limitée. Afin d’espérer « collecter » des robes insolites, le joueur est invité à laisser à disposition de l’herbe à chat devant les quelques abris pour félins qu’il débloque au fil de la partie. Ces herbes sont onéreuses et des animaux sauvages ne manqueront pas d’en voler, réduisant toujours plus vos chances de rencontrer de nouveaux chats.

Cat Rescue Story est organisé sous la forme de chapitres, eux-mêmes divisés en nombreux défis de rénovations dans la maison. La réalisation de ces défis permet de gagner quelques récompenses, tout comme la découverte de nouvelles robes de chats. Tout cela reste néanmoins très superficiel et n’apporte rien de nouveau au jeu…

Soulignons tout de même que le jeu reste assez joli, pourvu de nombreuses couleurs. Les chats sont « mignons » mais quelques bugs truffent l’ensemble : des caresses inefficaces, des chats qui nous bloquent le passage… et des miaulements qui n’ont, eux, rien de très mignon !

Cat Rescue Story est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros (sommes nous sérieux ?!). Le titre est disponible gratuitement sur mobile !!!

Le saviez-vous ?

Quelle est votre race de chat favorite ? Depuis une dizaine d’année, le Maine Coon fait partie des races favorites des Français (d’après le nombre d’inscriptions au LOOF). Le Sacré de Birmanie ainsi que le Bengal arrivent en bonnes positions, sans oublier le Ragdol ou encore le Persan. Chat de race ou chat de maison, à chacun son chat !