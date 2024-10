La dernière mise à jour de Pokémon HOME ajoute la fonction « À la découverte des Pokémon » et un système de récompense pour avoir complété les Pokédex des jeux.



a version mobile de Pokémon HOME a été mise à jour. Cette version 3.2.2 propose une nouvelle fonctionnalité : « À la découverte des Pokémon ». Par ailleurs, il est désormais possible d’obtenir des récompenses en complétant les Pokédex de certains jeux.

« À la découverte des Pokémon »

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de consulter des informations sommaires sur les Pokémon, telles que leurs entrées de Pokédex, leur type, leur taille, leurs formes, etc., et ce même si vous ne les avez pas enregistrés dans le Pokédex national de Pokémon HOME. Vous saurez également dans quels jeux il est possible de croiser tel ou tel Pokémon, ce qui vous aidera à compléter vos Pokédex.

Récompenses

Vous pouvez désormais recevoir des Pokémon spéciaux via Cadeau Mystère en guise de récompense pour avoir complété certains Pokédex. Les premiers jeux concernés par cette fonctionnalité sont Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Si vous complétez le Pokédex de Paldea, le Pokédex de Septentria et le Pokédex de l’Institut Myrtille, vous recevrez un Meloetta chromatique dans la version mobile de Pokémon HOME.

Pour le recevoir, vous devez confirmer que ces trois Pokédex ont été complétés dans l’onglet « Jeux » de Pokémon HOME. Si vous aviez déjà complété ces Pokédex auparavant, vous pourrez tout de même recevoir le Meloetta chromatique. Veuillez noter que pour recevoir des Cadeaux Mystère, vous devez avoir un compte Nintendo associé. Chaque Cadeau Mystère ne peut être reçu qu’une fois par compte Nintendo.

À l’avenir, d’autres Cadeaux Mystère seront offerts en guise de récompense pour avoir complété d’autres Pokédex !